En estos días de guardar ocurren modestos milagros, si eso existiera. El primero de ellos: a cinco pisos de altura, la delegada Xóchitl Gálvez montó una viga de acero de 150 kilos y 12 metros de largo. En Horacio número 631, en Polanco, la delegada montó literalmente en cólera y dijo, o pudo decir: le rasuramos a este edificio un piso y san se acabó: “yo soy ingeniera, no como esos que se la pasan en la oficina. Yo sí me la he vivido en los edificios”. Ajá, con razón no la hemos visto en sus muchos cargos, ya se entiende: estaba en los edificios, en la parte alta, desde luego. Sierra en mano, la delegada Gálvez aserruchó las vigas: “Aquí se tiene que cortar con soplete e ir bajando las vigas y el resto son tornillos que simplemente se aflojan”.

A Gil le parece muy bien que la delegada Gálvez haga que se cumpla la ley: bien hecho. Ahora mal sin bien: que la delegada se trepe a cortar con sierra las vigas es una payasada. Es como si preguntaran por el secretario de Hacienda y su particular dijera: el señor Meade está contando billetes en su oficina, cosa crucial para la hacienda pública, y no puede atender a nadie, lleva contados como 10 millones 200 mil pesos y contando, por favor no nos interrumpa: 10 millones 200 un mil un pesos, en fon, a un lado que se nos va la cuenta.

Así las casas y los edificios (muletilla patrocinada por grupo Higa), Gálvez considera que un gran acto de gobierno consiste en serruchar una viga a cinco pisos de altura. ¿Y la seguridad, las calles, la obra pública, los parques de su delegación? Diría Gálvez: no sean piches cursis. Porque Gálvez considera que hablar así le da fuerza conceptual a sus propuestas. Ups.

Gobernadores

Decía Gil que llegará el momento en el cual tendremos más gobernadores prófugos que gobernadores en funciones. En eso cavilaba Gamés cuando leyó en su periódico El País la terrible nota, la infausta nota de Jacobo García: “Al menos 17 gobernadores que han ejercido el cargo en los últimos 10 años están fugados, encarcelados o investigados. Veamos rápido: Flavino Ríos, PRI, Veracruz, preso; César Duarte, PRI, Chihuahua, prófugo; Javier Duarte, PRI, Veracruz, prófugo; Roberto Borge, PRI, Quintana Roo, investigado; Jorge Herrera Caldera, PRI, Durango, investigado; Andrés Granier, PRI, Tabasco, preso; Jesús Reyna, PRI, Michoacán, preso; Guillermo Padrés, PAN, preso; Juan Sabines, PRI, Chiapas, detenido; Luis Armando Reynoso, PAN, Aguascalientes, preso; Tomás Yarrington, PRI, Tamaulipas, preso; Gabino Cué, PAN-PRD, investigado; Humberto Moreira, PRI, Coahuila, investigado; Eugenio Hernández, PRI, Tamaulipas, prófugo; Narciso Agúndez Montaño, PRD, detenido y liberado; Rodrigo Medina de la Cruz, PRI, detenido y liberado.

¿Qué hacer con esto? ¿Dormir, despertar, saltar, cerrar los ojos? Estos nombres gritan y grotan (sí: grotan) que la corrupción desde hace años es un escándalo de todos, pero de unos más y unos menos. Al parecer el PRI lleva ventaja. Oigan: ya ni la amuelan: sus militantes de altos vuelos son muy ladrones. Comunique a Gil con el señor Ochoa Reza. ¿Ochoa? Oye tus cuadros, o como se llamen, son muy ladrones, ¿qué hacemos? Es que de veras. En fon.

Golpes

La nota debería decir más o menos esto: integrantes del Frente Popular Francisco Villa arremetieron contra miembros de la policía y les pusieron una solfa. Los panchos villas se les fueron encima a los policías cuyas únicas armas eran sus escudos con tubos bien cortados. ¡Qué madrazos! Y mole, a duro y dale con los policías. Estaban en doctor Río de la Loza y Gabriel Hernández, colonia Doctores, 200 panchosvillas bien armados intentaban recuperar a 20 de sus compañeros detenidos durante un desalojo. Cinco policías resultaron heridos. Dirán que Gil es un troglodita, pero si un grupo armado de tubos ataca a la policía, ¿estos no deben responder un golpe? En fon.

No es viernes, pero Gil, va a tomar la copa con amigos santos y verdaderos. Mientras ese movimiento de piedad ocurre, Gamés pondrá a circular la máxima de Rousseau por el mantel tan blanco: El hombre es un milagro sin interés.

Gil s’en va

gil.games@milenio.com