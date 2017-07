El misterioso consenso

Repantigado en el mullido sillón del amplísimo estudio, Gil pensaba en el consenso, esa aprobación de algo o conformidad con algo de quienes constituyen una comunidad: consenso popular (así define esta palabra el Diccionario del Español de México publicado por el Colmex). Pues bien, Morena elegirá a sus candidatos por consenso para contender por los 3 mil 326 cargos de elección popular, incluida la Presidencia de la República.

En un momento democrático ejemplar, el Consejo Nacional del partido en pleno aprobó la propuesta de Andrés Manuel Liópez Obrador y convocó a una reunión en septiembre para revisar los avances de la construcción del consenso. Gil se llevó los dedos índice y pulgar al nacimiento de la nariz y meditó: ¿cómo se construye un consenso? ¿Con los argumentos de la razón capaces de persuadir a quien no piensa igual? Comuníqueme con Martí Batres: ¿cómo va la construcción? Bien, Andrés, impresionante lo que hace la democracia, todos están de acuerdo, masivamente de acuerdo. ¿Qué bueno, para qué gastar en encuestas si todos podemos pensar igual? En ese momento, Gil abrió el baúl de los misterios y extrajo “al consenso”, que consiste en que una persona y solo una, y nadie más, ¿entendido?, decida sobre el consenso. La verdad, qué forma de hacer largo el camino, todo sería más sencillo si se impone el de por sí ya impuesto método democrático “lo que diga mi dedito”. Tranquilos, no todo lo decidirá el consenso de Liópez; por su parte, Polevnsky informó que las listas de candidatos plurinominales se decidirán con el método de la tómbola. ¿Lo ven? No todo lo ocupa el caudillo, también permite espacios para que el azar haga lo suyo.

El perdón

Por cierto, como que no quiere la cosa, Mario Delgado ha dicho que Morena invitará a Marcelo Ebrard a sumarse a sus huestes: “Yo creo que Marcelo le hace mucha falta a nuestro país y ojalá venga a apoyar a Morena”.

Con su habitual fluidez y facilidad de palabra, Liópez declaró esto refiriéndose a Lino Korrodi, flamante adquisición de Morena: “Nosotros consideramos que la gente que se está uniendo a Morena para transformar al país lo hace de buena fe, y si han cometido errores, todos los seres humanos merecemos una segunda oportunidad (…) no es posible que el que cometa un error ya esté condenado a la marginación, a estar estigmatizado de por vida. Creo que se vale rectificar en la vida y hay que aceptar a todos los hombres y todas la mujeres de buena voluntad que quieren luchar por un verdadero cambio”.

Quienes estuvieron presentes en el acto aseguran que Korrodi cayó de rodillas y besó la sotana de Liópez y el crucifijo que lleva en el cordel que ciñe sus hábitos, ¿o cómo era la cosa? ¿No así? Liópez ha otorgado perdones desbordando generosidad, qué capacidad de compresión: gracias. Con lágrimas en los ojos, Gil pide desde esta humilde página del directorio de MILENIO el perdón por sus pecados o críticas, da igual, contra Liópez. Incluso está dispuesto a penitencias agudas, como por ejemplo reventarse 20 padrenuestros, 15 avemarías, y 19 aleluyas a Liópez. ¿De acuerdo?

Cárdenas

Gil lo leyó en su periódico MILENIO: Cárdenas rechaza cualquier pacto partidista: “Yo no estoy por firmar ningún acuerdo de unidad con ninguna propuesta de carácter partidista (…) estoy en un proyecto que promueve un cambio constitucional; quien quiera retomar nuestras ideas y propuestas es bienvenido”.

Gran hesitación: o bien Gil vive en la Luna de Valencia, o el ingeniero habita en las nubes de la política. Si el ingeniero rechaza todo pacto partidista, ¿entonces para qué rayos quiere promover un cambio constitucional? ¿Pretende el ingeniero una construcción ciudadana? Pues entonces que lo diga, carambas, y deje de jugar al ratón viejo. Es que de veras con el inge.

La convocatoria de Cárdenas: vengan: serán bien recibidos en mi proyecto, ¿y luego? Luego los invito a la casa, tomamos la copa y todos a descansar. ¿Estamos locos? Qué desgracia de políticos: el que no es un ladrón impresentable, como Duarte/1, Duarte/2 y Borge/1 del PRI, entonces se transforma un caudillo endiosado por sus huestes, como Liópez, o un hombre perdido en la bruma del tiempo, como Cárdenas, o un cínico, como Bartlett, o un pícaro, como Korrodi, el Periquillo Korrodi. Así las casas (del Grupo Higa, por cierto).

Shakespeare en el mullido sillón: Nada envalentona tanto al pecador como el perdón.

Gil s’en va

