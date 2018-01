Misterios sin resolver

Repantigado en el mullido sillón del amplísimo estudio, antologado en un elegante saco largo de cachemira y con una bufanda en combinación ideal, Gil leía sus periódicos. El joven Marco Antonio Sánchez regresó de la oscuridad en condiciones deplorables: discurso desorganizado, delirium mixto, no habla y no sabe dónde está. Miren ustedes, a veces Gilga muestra este síndrome y así y todo escribe su columnata. No es broma, Gamés no quisiera meterse en la camisa de 11 varas de lo políticamente incorrecto, pero la verdad es la verdad.

La opacidad es lo nuestro, nos apasiona: los policías dicen que bajaron al joven de la patrulla 5 minutos después de que lo subieron, una detención exprés, suave, comprensiva; lo vieron alejarse, hacerle la parada a un camión y luego caminar hacia el horizonte urbano, cerca de una iglesia, para más señas. Apareció cinco días después en andrajos.

Por su parte, las autoridades, tanto del Estado de México como de Ciudad de México, no saben explicar cómo apareció en el municipio de Melchor Ocampo. Piensa Gil (ya vamos a empezar con las jactancias) que para tener un caso hay que investigar porque no va a venir una señora a tocar la puerta y a contar lo que le pasó a Marco Antonio en cinco días de ausencia. Por último, el padre de Marco Antonio, a quien le asiste todo el derecho de exigir una explicación y en su caso demandar a quien resulte responsable, le da vuelo a la hilacha: “Ya no estamos en el 68 señores, eso ya pasó, los gorilazos de los granaderos (…) según esto, tenemos una policía de élite”.

Ciertamente, los policías golpearon y detuvieron a un estudiante menor de edad, pero al paso que va, el padre de Marco hablará del valiente papel de doña Josefa Ortiz de Domínguez para protestar por la detención ilegal de su hijo. Total: misterio sin resolver. Al parecer, solo el propio Marco Antonio Sánchez podrá contar, si lo recuerda, qué ocurrió esos días en su vida.

Morirás lejos

Oigan esto: el ex secretario general adjunto del PRI Alejandro Gutiérrez se encuentra preso, acusado de desvío de recursos en el Centro Estatal de Reinserción Social 1 Aquiles Serdán. El abogado de Gutiérrez ha denunciado ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos amenazas de muerte y responsabiliza al gobernador Corral de todo cuanto pueda amenazar a su vida. Por donde se le vea (sin albur), los asuntos de Corral se complican. En entrevista con Alberto Morales en su periódico El Universal, Corral afirma que el presidente Peña ve al gobernador Corral aún como un opositor, como cuando fue senador. Van a perdonar a Gilga, pero el único que se ve a sí mismo aún como opositor que protesta en marchas por la dignidad es Corral. Otro misterio sin resolver: un gobernador electo democráticamente olvida cómo llegó a la casa de gobierno y recurre a los métodos de quienes consideran que las instituciones sirven para nada. Por cierto, en la entrevista de Alberto Morales, Corral ha dicho algo interesante: “Las 10 carpetas que entregamos contra César Duarte son por un monto de mil 200 millones de pesos. Anuncio que entregaremos en los próximos días tres carpetas más de investigación a la PGR”. Desvíos de mil millones, transas, robos, hasta vacas robadas: Oh, sí, el viejo, nuevo, nuevecito PRI.

¿Qué hacemos?

Gil encontró esto en sus periódicos: Cancún, Quintana Roo: tres muertos y cuatros heridos, saldo de una balacera, un ataque de cinco hombres en el interior del bar Oasis, con este ataque el número de ejecuciones en el mes de enero en ese estado llegó a 32.

Jalapa, Veracruz: un comando disparó en el estacionamiento del bar La Bartola de la ciudad. El incidente dejó dos muertos y cuatro heridos.

Acapulco, Guerrero: en una balacera en el interior del bar Baby Lobster que se localiza en la zona turística de Acapulco, cerca de la Condesa, murió un turista y sobrevivieron cinco heridos, entre ellos dos mujeres.

Monterrey, Nuevo León: la noche del sábado, El Pirri murió ejecutado por un grupo que le peleaba la plaza, con él murieron ocho hombres.

Reynosa, Tamaulipas: uno de los líderes de un grupo delictivo regional que opera en el norte de Tamaulipas, murió durante un operativo de la Marina.

¿No es éste el mayor misterio de la vida mexicana?: una matazón sin ton ni son (ón-on). Todos ustedes tienen que ver más bax.

Todo es muy raro, caracho, como diría Madame de Stäel: El misterio de la vida es la conexión entre nuestros errores y nuestros infortunios.

Gil s’en va

gil.games@milenio.com