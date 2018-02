Dirán la misa los clérigos y acusarán a Gilga de antirreligioso, pero la primera misa del cardenal Carlos Aguiar en la Basílica de Guadalupe le parece a Gil una vergüenza para un Estado laico: en primera fila Felipe Calderón y Margarita Zavala, Miguel Ángel Mancera, Martí Batres. El mismísimo secretario de las gobernaciones, Alfonso Navarrete Prida, felicitó y deseó éxito al arzobispo primado, como si fuera un secretario de Estado o más, mucho más. Gamés se dio un manazo en la frente: ¿no habíamos quedado en que la religión es un derecho de cada persona, pero nunca un deber de nadie? ¿No habíamos quedado en que la religión de las personas es un asunto privado llevado a la intemperie, pero siempre a título privado? Pues así fueron estos personajes de la vida pública mexicana a la Basílica de Guadalupe, le dirán a Gilga. Y Gamés se pregunta si es un acto privado que un secretario de Gobernación, un jefe de Gobierno, una posible candidata a la Presidencia y un conspicuo miembro de un partido político se presenten a título personal a la Basílica a darle la bienvenida al cardenal. No cuenten con Gilga.

Persignarse

Oigan esto: “El laicismo no es una opción institucional entre otras: es tan inseparable de la democracia como el sufragio universal” (Savater, a escena). Y ya entrados en gastos, el cardenal ha dado un discurso político: que la injusticia y la violencia, que la reconciliación, que será fiel a las doctrinas del sumo pontífice. En fon. Gil entonó al pie del sillón: oh Juárez, apóstol, invicto paladín, los patrios pendones se inclinan ante ti. Dirán que Gilga se pone necio, que ya el asunto religioso no se trata con ese sectarismo, que el laicismo era otra cosa. El secretario de Gobernación deseándole éxito al cardenal. Gamés pondrá en la mesa de debates un concepto: no manchen.

El precandidato a senador de Morena Martí Batres dijo que las palabras de Aguiar al asumir el arzobispado habían sido “interesantes”. Comuníkeme con Batrres parra decirrle que acuerrdo en Pirrineos para que líderr trriunfe en elecciones julianas sigue en pie. Es que de veras. Por cierto y cierta, a la jerarquía católica le importa un cacahuate (que es menos que una almendra) si llevan a la Basílica a su cardenal el día del aniversario de la Constitución. Caracho.

Cuentas pagadas

Apareció en redes sociales el extraño voucher, de dudosa procedencia, pero al parecer real, mju, de una cuenta de 333 mil pesos en un lugar que se llama Piano Bar en la colonia Del Valle, en San Pedro Garza García, Monterrey. Según la nota que Gilga leyó en su periódico Excélsior, cuatro comensales se reventaron dos botellas de Glenfiddich ¡40 años! Cada una costó 165 mil pesos. Los comensales no tenían apetito, pues pidieron apenas una tabla de carnes frías de mil pesitos. Antes de abrir fuego con la malta única, los anónimos comensales se dieron valor con cuatro tequilas Casa Dragones, 490 pesos el caballito. Pobre Gamés. Gil oye una voz: este asunto tenemos que arreglarlo con un Glenfiddich 40, señores, nada hay que no pueda arreglar ese elíxir de los dioses. Pero antes vamos a engañar al gañote con un tequila dragón. Otra botella, por favor, sí, de 40 años, faltaba más y menos. Ya me siento mareadón, compadre, ¿o no éramos compadres?

Gilga considera que se pondrá de moda tomarle fotografías a los vouchers de las cuentas. Algunas darán pena y otras envidia. Ja: Sutano bebe Viuda de Romero y pide botana de quesadillas de papa. Aunque es un tanto cuanto ofensivo el monto, no hay nada ilegal en el pago de una cuenta estratosférica.

Gil lo leyó en su periódico MILENIO. Se inauguró la Serie del Caribe y el ingeniero Slim asistió a una cena con un grupo de amigos, entre los cuales estuvieron presentes el ex boxeador Canelo Álvarez (no es cierto) y el ex presidente Bill Clinton (sí es cierto). El voucher de American Express indica que los comensales gastaron 383 mil pesos más una propina de 50 mil morlacos. Slim aclaró a MILENIO que él habría pagado con una tarjeta de Inbursa. Ahora mal sin bien, la dirección de ese voucher remite a un lugar en San Pedro Garza, Monterrey, y no Jalisco, donde se llevó a cabo la Serie del Caribe. ¿Habrá agentes rusos en toda esta trama?

Todo es muy raro, caracho, como diría Voltaire: Cuando se trata de dinero todos tenemos la misma religión.

Gil s’en va

