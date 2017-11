Un mago urgente

Gil soñó con unas horribles brujas macbethianas que cuando cae la noche en los parajes de la democracia mexicana dicen el conjuro: “Lo bello es lo podrido y lo podrido lo bello”. Gil comentó hace unos días el asunto del desvío de 100 millones de pesos destinados a los Centros de Desarrollo Infantil del Frente Tierra y Libertad en Nuevo León y depositados en la cuenta de María Guadalupe Rodríguez Martínez, esposa de Alberto Anaya, dirigente nacional del PT. Qué bonita pareja.

La PGR ha congelado las cuentas de estas finísimas personas, lo que no se ha podido congelar es el agua en ebullición de la sospecha y la suspicacia que relaciona a Bonnie and Clyde con su aliado, el hombre de la honestidad: Liópez, que ha declarado que defenderá contra vientos negros y mareas de fango a los dirigentes del PT. ¿Alguien entiende algo? Dirán los que saben que se trata del campo de batalla de la elección de 2018. Será el sereno, pero se han documentado los números de los cheques, los depósitos, los bancos, nada más ha faltado que un grupo de cajeros cuente el dinero que estos personajes se han robado quitándoselo a los niños, así como usted lo oye, no hay un exceso melodramático en estas frases.

El cinismo es el sombrero de Anaya, se lo pone y protege su cabeza de los pájaros que lo investigan. Gil lo leyó en su periódico El Universal en una nota de David Carrizales. Este dirigente cuyo partido, o lo que sea su nido de víboras, acompaña a Morena en sus aventuras por toda la República mexicana afirma que “esta embestida que realiza el gobierno federal a través de la PGR contra los directivos de los Cendis” pretende obligarlos a romper el acuerdo de apoyar la candidatura presidencial de Andrés Manuel L(i)ópez Obrador en 2018: “Pero a diferencia del titular de la Fepade, al que doblaron con fabricación de delitos, a nosotros no nos van a doblar”. Gil imagina a Anaya, guerrero del cambio, diciéndole a su esposa: Lupe, vénganos tu reino. Sí, cariño, lo caido, caido. Que el Dios de Morena perdone a Gilga por albergar malos pensamientos, pero ¿y si una parte de ese dinero hubiera servido para fondear las giras, los trabajos y desempeños de Liópez por toda la República?

Telépata

Ahora mal sin bien: si tuviéramos un fiscal general, de perdida, o a la antigüita, un procurador carnalito, sabríamos el rumbo de este caso, pero el encargado de las oficinas no ha dado color. Por cierto y al paso, al parecer al gobierno de Peña no le corre prisa, analizan, observan con parsimonia científica. No se lo tomen a mal a Gil, pero a juzgar por los resultados de las investigaciones en curso (Odebrecht o La Estafa del Siglo, por decir dos) no necesitamos un fiscal, más bien nos hace falta un mago; eso, un mago, de los buenos, o bien, un telépata. Si el fiscal general fuera telépata podría decirles a los legisladores: sé lo que piensan y están equivocados.

En fon.

Anaya organizó una marcha en Monterrey y arengó a las mesas, o las masas, da igual, y les dijo: “La situación es muy clara, se opta por la misma ruta de podredumbre, descomposición, corrupción e impunidad o se va por el cambio total con Andrés Manuel L(i)ópez Obrador. Por eso el PT se la juega con AMLO”. Habrase visto semejante cretinazo. Gil no da crédito y cobranza.

Con ustedes: Félix Salgado

A Gil se le había quedado algo en el sombrero de mago, a veces también Gilga hace ilusionismo. Lo leyó en su periódico La Jornada: “Mediante un comunicado de prensa, el secretario de organización del Comité Ejecutivo de Morena, Gabriel García Hernández, dio a conocer el resultado de opinión mediante el cual se designó a Félix Salgado Macedonio como coordinador estatal de organización en Guerrero”. Félix, viejo conocido de Gil Gamés, bienvenido a esta página del directorio. Por cierto, permitan que Gilga recurra a la poesía. Los trabajos demoscópicos de Morena están cabrones. Las encuestas de Morena son rápidas, seguras y no saben fallar. ¿Andy, te gusta Salgado Macedonio? Sí, apá. Muy bien mijo, la encuesta se da por terminada: Félix Salgado Macedonio coordinador en Guerrero. Comuníquenme con Félix.

Ah, le beaux tours. Salgado Macedonio fue dirigente estatal del PRD, dos veces candidato al gobierno de Guerrero, diputado federal y presidente municipal de Acapulco. Además le gustan las motocicletas y los cates. Allá en el remoto año de 2008, después de ingerir sus buenos tequilas con sus cervezas entrenó los rectos de derecha con algunos policías: te rompo la madre, ojete, y esas cosas que se dicen cuando se dicen: solo me tome trisss-hic-copaaasss.

Y su película de Félix: Guerrero. Ay, Dios de bondad; este actor, mju, será el coordinador de Morena en Guerrero. Y allá va Liópez con su carretón de trebejos.

Y las brujas macbethtianas repiten: “Lo bello es lo podrido y lo podrido lo bello”.

Mencken en el amplísimo estudio: Un cínico es un hombre que cuando huele flores, busca un ataúd alrededor.

Gil s’en va

gil.games@milenio.com