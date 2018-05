Con la novedad de que los maestros de la CNTE han regresado. Nunca se fueron, pero han regresado, tremenda aporía solo comparable a la de la flecha y la tortuga. ¿Era tortuga? Los mentores de Guerrero celebraron en grande el Día del Trabajo. Primero le dieron una repasada al Congreso de su estado. La turbamulta derribó la puerta de acero (sí, un congreso con puerta de acero) y una vez dentro estas finísimas personas destruyeron computadoras, rompieron los vidrios de la biblioteca y arrasaron con todo lo que se les atravesó. ¿Qué quieren estos maestros? Muy fácil: mejoras salariales, reposición de plazas y seguridad en sus planteles. Gil lo leyó en su periódico Reforma. Después de asaltar el Congreso, los activistas se dirigieron a la Autopista del Sol. En el kilómetro 272 se plantaron y bloquearon la carretera en ambos sentidos en pleno puente de vacaciones. Los conductores permanecieron cuatro horas secuestrados.

En Chiapas, los integrantes de la CNTE bloquearon de manera intermitente las carreteras de Tuxtla, Tapachula, Motozintla, Chiapa de Corzo. Con ustedes, los aliados de Morena y Liópez. Ellos podrían ser el brazo que derribe la reforma educativa. Y falta Oaxaca, donde los maestros pueden adueñarse de las escuelas, el centro histórico, los comercios en unas cuantas horas. ¿Cómo la ven? Dicho esto sin la menor intención de un albur educativo. En estos bloqueos y asaltos, la policía nunca apareció. Un repaso completo a la lección de la violencia que en esos estados y en Ciudad de México sabemos de memoria.

Los pies en la tierra

José Agustín Ortiz Pinchetti escribió un libro: AMLO. Con los pies en la tierra, publicado por Debate. Entrevistado (ado-ado) por Arturo Cano para su periódico La Jornada, el abogado y ex secretario de gobierno capitalino describió así a Liópez: “Tiene la puntería y la astucia de un gallo de pelea campeón. Y otra cosa que tiene es la terquedad. Este hombre va a vencer o morir, bueno esperemos que no se muera en ninguno de los casos, pero parece que su carrera política concluye en una especie de apogeo fantástico, llegando a ser presidente, o se margina y se va”. Ups. Ortiz Pinchetti no tiene los pies muy puestos en la tierra, como que vuela, por lo menos levita. Hablar así de un político, ¿no es un poco demasiado obsecuente?

Ortiz Pinchetti también dijo alguna verdad en la entrevista, oigan esto. “La cosa vibrante que tiene su impulso se debe a una convicción religiosa. Es creyente y está seguro de que el camino es el cristianismo. Es católico, pero no está en el catolicismo histórico de México, sino que está en una cosa que es una misión. Una misión que es combustible interno que lo mantiene en la lucha, que lo hace que no renuncie a ella”. Gilga recapitula: un gallo campeón, una misión religiosa, un cristiano dispuesto a morir. Un grito ensordecedor desgarró el silencio del amplísimo estudio: Ay, mis hijoos, seguidores ciegos de un gallo.

‘La rosa de Guadalupe’

Gamés lo leyó en su periódico El Financiero. Según Nielsen, los programas de Televisa con más rating en el primer trimestre de 2018 fueron La rosa de Guadalupe y Como dice el dicho. Ustedes no están para saberlo, pero Gil se ha embrutecido viendo muchas emisiones de estos programas. Quienes más ven estas historias son niños y niñas. Ahora mal sin bien: Gamés no comparte la idea de que los programas ofenden y le hacen daño a la niñez. La infancia mexicana ve cosas mucho peores en las coberturas de los noticieros. La realización dramática recurre siempre a un milagro de la virgen de Guadalupe y todos terminan felices después de alguna tragedia. Gilga se pregunta qué pasaría si el mismo modelo se pusiera en manos de cineastas, ¿o qué ya está muy chumado Gamés? Repásenlo y verán.

Rumbo al abismo

René Juárez, nuevo dirigente nacional del PRI. El presidente Peña mueve piezas, pero la verdad sea dicha (muletilla patrocinada por Morena y Liópez) la suerte está echada, se la echaron encima durante todo el sexenio. Gil le dedicaría una página del directorio a la catástrofe priista si mañana no fuera viernes de amigos verdaderos. Al terminar el gobierno del presidente Peña, el partido podría convertirse en una miniatura. De nueve elecciones estatales perderá ocho si le va bien; desde luego la Presidencia de la República, la aprobación de Peña igual a un dígito. Hay fuego en el cuarto de controles. Y una cantidad nada despreciable de priistas se presentará ante Liópez: a sus órdenes. Un repasón histórico.

Todo es muy raro, caracho. Como diría Einstein: Si tu intención es describir la verdad, hazlo con sencillez y la elegancia déjasela al sastre.

Gil s’en va

