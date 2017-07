Repantigado en el mullido sillón del amplísimo estudio, Gil leyó en su periódico MILENIO que Javier Duarte, ex gobernador de Veracruz, volverá a México en dos semanas. Suena muy impresionante la frase: he decidido allanarme. Gamés no es abogado, pero puede asegurar que Javidú pasará una temporada en la sombra. La Procuraduría General de la República sostiene que “la indagatoria es seria y robusta”, tan robusta como Duarte, añade Gilga, una indagatoria más bien gorda.

El gobierno del presidente Peña terminará con la imagen de Duarte tras las rejas. El joven priismo renovador de Borge, Cesadú, Javidú, Moreira, en fon, será un caso que el gobierno no podrá desarmar. Se robaron hasta la reserva de la biósfera, o como se diga, compraron yates, departamentos, caballos, casas, ranchos.

En realidad las noticias de la extradición de Duarte no dicen nada. Todo lo dicen las fotografías del Gordo Goloso en las cuales aparece como si se hubiera ganado la lotería. El dedo pulgar en lo alto, la sonrisa abierta como el portón de alguno de sus ranchos. Hoy desayuné como un ogro hambriento. Lo mejor de lo mejor de lo mejor (así, tres veces) fueron los hot cakes con su mermelada y su cajeta. ¿Me pueden dar mis cinco Tafiles? Me siento relajado, tranquilo, ¿de qué se me acusa?, por cierto.

En la trama de este relato, cualquiera diría que Javidú sabe tantas cosas que nada le pesa ni le agobia. Gilga imagina a sus amigos de Duarte: Gordo, no se te suelte la lengua porque sería una cagástrofe (con g de gato). ¿Se acuerdan de esos mil 500 millones desaparecidos de la cuenta de salud? Pues les voy a contar adónde fueron a parar, quién me los pidió y para qué. Cómo diría la extinta madre de Gilga: ¡santa cachucha! Qué lejos estamos de Díaz Serrano, incluso de Raúl Salinas y sus cuentas en Suiza y su señora Castañón hurgando en la caja de seguridad. En fon: Javier Duarte, en la cúspide del robo.

A temblar

Gil lo leyó también en su periódico MILENIO: una disputa entre miembros de La Línea y del cártel de Sinaloa terminó en un zafarrancho en la comunidad de Las Varas, municipio de Madera. En la tremenda balacera murieron 15 civiles, todos armados. Causa: el control de las rutas y el trasiego y distribución de droga. Caminos sin ley, esto es lo menos que se le ocurre a Gilga. Balaceras en comunidades y pueblos, muertos a granel, sea en grandes centros turísticos o en pequeñas comunidades. De pronto Gilga se siente como quizá se sentían en el año de 1912 los habitantes de Ciudad de México ante las noticias de la imparable guerra civil. No hay forma conocida de detener la violencia, el tiroteo, la extorsión, el secuestro y la violencia de las bandas de criminales obtienen mayor fuerza mientras pasa el tiempo. No somos nada; o sí, somos un país muy violento, no seremos Siria, pero no nos remilguemos: la matazón es de pronóstico reservado.

Mano larga

La organización Confamilia realiza una gira por 10 ciudades del país en un autobús de pasajeros que circula con la leyenda “Dejen a mis hijos en paz: es perverso decirles a los niños que desde los 10 años pueden tener sexo con adultos y abortar sin conocimiento de sus padres. En educación, ¡biología, no ideología de género”. Gil no tiene noticia de que alguien haya dicho lo que la leyenda aberrante del camión afirma. El asunto es que el presidente de Confamilia, Juan Dabdoub Giacoman (así se llama el señor, qué quieren que haga Gil al respecto), el señor de ese nombre quiso taparle con la mano la boca a una mujer que se pronunciaba a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo.

El señor Giacoman (que así se llama, ya quedamos) dijo que nunca le había pasado algo así y que el problema es “que tenía la mano muy larga”: “de repente vemos venir a la chica caminando rápido hacia nosotros, rápido, gritando. Si ustedes ven al video los dos levantamos la mano; yo desafortunadamente tengo la mano muy larga y alcancé a decir: espérate (…) Lamento mucho el incidente, pero tengan la certeza de que en Confamilia seguiremos trabajando para defender los derechos de las familias mexicanas con respeto y abiertos al diálogo”. Desafortunadamente, Gilga no tiene la mano tan larga.

O sea: locos de remate.

Todo es muy raro, caracho, como diría Quevedo: Por nuestra codicia, lo mucho es poco; por nuestra necesidad, lo poco es mucho.

Gil s’en va

gil.games@milenio.com