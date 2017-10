Que siempre sí. Liópez ha intentado deslindarse, no sin timidez, del gobierno de Maduro y la Revolución bolivariana; un video aquí, otro allá: “Nos quieren relacionar con Venezuela. Soong personeros… de la mafia… del poder”. Con su habitual fluidez lingüística, Liópez había puesto más o menos en orden el asunto venezolano, pero hay otros que no se pueden ocultar, como si usted trajera un San Bernardo y dijera: a mí no me relacionen con los perros. Resulta entonces que Héctor Díaz Polanco, presidente de la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena y dirigente nacional del partido, tomó el cucharón del pozole y afirmó en un video: “Por lo menos para mí, yo soy de la dirigencia de Morena, es tan importante el trabajo que va a hacer Morena en términos de transformar a México, que es el de integrarse con los países de America Latina que están haciendo los cambios, como Venezuela”. Ajúaaa. Qué bonito es lo bonito. Oigan esto por piedad: “Digámoslo directo: la integración de México en la Revolución bolivariana. Eso haría una gran diferencia con la situación, necesitamos esa revolución”.

Comuníqueme con Díaz Polanco. ¿Héctor? Se te pasó la mano, hermano, y el brazo y todo lo demás y lo de menos. Llevamos meses desmarcándonos de Venezuela y tú sales con tu batea de babas. Andrés… No soy Andrés, soy Andy, borrico, hijo legítimo de Liópez y debes saber que me encargo de estos y otros asuntos. Le han contado a Gil en mesas, sobremesas y submesas que Andresito se encarga de muchos asuntos centrales de la vida de Morena, como por ejemplo la reunión con Marcelo Ebrard, a quien dicen que Andy le dijo que de momento, otras tierras del mundo reclaman el concurso de sus modestos esfuerzos. El carácter y Ebrard son el agua y el aceite. Andy la rifa muy fuerte, señoras y señores. ¿No lo sabían?

El ingeniero tonto

El ingeniero Cárdenas ha dicho que el PRD no es de izquierda. Por si usted no lo sabía, Cuauhtémoc fundó en 1989 ese partido. “Yo diría que hoy el PRD no es un partido de izquierda, por más que se diga de izquierda (…) Hay muchas izquierdas y a veces no se piensa en eso. A veces se piensa que la única izquierda es a la que uno pertenece o la que a uno le gusta, y lo cierto es que hay izquierdas ideológicas, izquierdas que buscan la participación electoral, izquierdas que no buscan la participación electoral, que son izquierdas porque así se definen”.

La verdad sea dicha, el ingeniero no ata ni desata y dice unas costras porosas. Ahora mal sin bien: ¿no fue este político mexicano el fundador del partido al cual ahora critica? ¿No fue él quien diseño la estructura de este partido? Cárdenas, primer cacique de la izquierda nueva dice que “no busquemos a fuerza a la izquierda. Ojalá se diera una unidad fuerte en torno a las propuestas, a los programas progresistas democráticos que pudieran presentarse como plataformas electorales en el 2018”. No se lo tomen mal a Gilga, pero el ingeniero ha caído en una barranca del conocimiento: oscuridad y desasosiego.

Va que vuela

Gil lo leyó en su periódico La Razón. La CNTE impide después del sismo arreglar 657 escuelas a las que van 200 mil niños. Total que los activistas de la CNTE impiden reparar las escuelas para que los niños vayan a clases. Pregunta: ¿no deberíamos calificar como un delito serio esta actitud y presentar ante el Ministerio Público a los delincuentes? La dirigencia de la sección 22 de la CNTE rechaza los recursos para la reconstrucción de los planteles afectados por el sismo: “Se acuerda que las escuelas en reconstrucción, derivada de los sismos, no acepten el programa de escuelas en reconstrucción”. Pues dirán la misa, pero dejar a los niños sin escuela por los pantalones de estos activistas sinvergüenzas es una locura. La dirigencia de la CNTE busca que los daños en los planteles se conviertan en ruinas eternas. Los maestros de la coordinadora, ¿son maestros de algo? Son maestros de nada.

Todo es muy raro, caracho, como diría Fred Hoyle: No veo lógico rechazar datos aunque parezcan increíbles.

