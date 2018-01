Corral en caravana

A decir verdad, a Gil siempre le pareció que Javier Corral tenía un problema de control de impulsos. A las primeras de cambio enciende motores, impugna y, sobre todo, protesta, incluso cuando le echan a perder sus finas guayaberas. Gil les recuerda a la lectora y el lector que durante la campaña para las elecciones en Chihuahua, al candidato Corral le hicieron chirrín una guayabera preciosa y carísima que compró en Oaxaca: el entonces contendiente le llamó por teléfono a un asistente y le dijo: “Ay, Domingo, no sabes lo que me hizo esta sirvienta. Ay, no puede ser que se haya permitido eso. Me lavó la guayabera de diseño que compré en Oaxaca. La metió a la lavadora y a la secadora. Me costó carísima”. En su momento, Gil compartió con Corral esta desgracia y se le puso la piel chinita nomás de pensar en ese hecho monstruoso.

Había una posibilidad de que en el ejercicio de gobierno, una vez que ganó la elección de Chihuahua, Corral gobernara en lugar de protestar. Ah, pero la temporada obliga a compromisos. Gilga está convencido de que Corral cumple con un pedido concreto del Joven Maravilla, Ricardo Anaya versus Meade. Traduzca al lenguaje de la vida diaria lo que acaba de escribir: Javier tú se las vas a hacer cansada, de jamón, de supertós a Meade. Y Javier, supone Gil sin prueba alguna que no sea su intuición, ha cerrado filas con Anaya. Santos madrazos Batman, aquí hay que repartir chingadazos a lo cabrón. Vamos a disfrazar a Corral del Guasón para que amenace de a mentiras Ciudad Gótica y lo persiga el comisionado Gordon.

Allá vamos

Así las casas (muletilla patrocinada por el invisible pero no por ello olvidable Grupo Higa), el gobernador de Chihuahua anunció con bombo y platillo que iniciará una caravana que partirá de Ciudad Juárez a Ciudad de México, para exigir al gobierno federal que agilice la extradición del ex mandatario prófugo César Duarte. Corral da órdenes: de inmediato sonajas y chupones para todos o no van a creernos: pon-pon-ta-ta. Caracho, gobernador, creer que todos los que a uno lo rodean son unos idiotas convierte a quien lo intenta en un idiota.

Corral al micrófono: “Vamos a iniciar la Caravana por la Dignidad de Chihuahua (…) Vamos a ir convocando a todo el país en nuestro recorrido para denunciar esta protección del gobierno y la Secretaría de Hacienda a un prófugo de la justicia como lo es César Duarte, nadie pierda el foco de la batalla”. Comuníqueme con Anaya. ¿Ricardo? ¿Qué te pareció la idea de la caravana? De rechupete, Javier, vamos bien, tú duro y a la cabeza del gobierno y la Secretaría de Hacienda.

Corral dijo que encabezará el arranque de la caravana el sábado en compañía del alcalde de Juárez, Alejandro Loaeza, y que él estará presente solo en tramos y eventos principales en el recorrido”. Ajá. Gobernador: tenemos balaceras y muertos, ¿qué hacemos? De momento acompañarme a la caravana de la dignidad. Ya luego vemos a los muertitos. Mientras leía de la caravana de Corral, Gilga pensó esto: si no querían gobernar para qué rayos contendieron, el asunto es simplemente inexplicable. No se gobierna en las calles, gobernador Corral. Pero si lo que usted quiere es desenmascarar al mal gobierno federal, renuncie a su cargo y haga una ONG. Sí: busque que le devuelvan sus 800 millones federales, pero gobierne porque su estado está en llamas. El problema es que hay una posibilidad de que no sepa cómo se hace. Las lecciones de Liópez las aprenden los más inesperados seguidores.

Gobernar

El gobernador Corral explicó en la conferencia de prensa donde anunció su caravana que ha combatido la corrupción; nadie lo duda, pero ¿qué hará con la violencia? Esa ya estaba cuando asumí el poder. O sea, estamos fritos y el estado tiene un gobernador en llamas a quien se le olvida su investidura y protesta como un miembro de la oposición. Cien guayaberas para Corral si nos explica la balacera que ocurre en su estado. Ya en serio: qué malos políticos, qué mentirosos, qué chafas. En lugar de dedicarse a su estado, se dedican a hacerle la chamba a Anaya. En fon.

Todo es muy raro, caracho, como diría Alberto Moravia: Curiosamente, los votantes no se sienten responsables de los fracasos del gobierno que han votado.

Gil s’en va

gil.games@milenio.com