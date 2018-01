Dirán la misa, pero la caravana de Javier Corral le parece a Gilga un acto más de la campaña del Joven Maravilla Anaya, que por cierto ha decepcionado a Gil y debería proponer un poco más que a un joven político tocando la guitarra, si el éxito hasta ahora es el niño naranja cantando, la cosa va mal. La imagen del gobernador de Chihuahua a la cabeza de la marcha con una bandera de México le revela a Gamés la pobreza de la vida política nacional. La verdad, el triunfo de Corral es menos que él y sus partidos y más la cauda ladrona del ex gobernador del PRI, un pillo de mucha monta.

Gil no da crédito y cobranza. Dice Corral: “Han sacado el cobre esos tecnócratas de Hacienda y se han visto como el brazo armado del PRI para tapar sus corruptelas”, se lo dijo a Carlos Loret en el noticiero Despierta. El objetivo de la Caravana por la Dignidad: “que se tramite un verdadero proceso de extradición contra Duarte y que se levante el castigo de Peña Nieto a Chihuahua y se trasfieran los recursos pactados”. ¿Vamos a regresar a la dignidad? ¿A Marcos y su sainete, gobernador Corral?, ¿eso es todo lo que tenemos? ¿Imitar a Marcos?: Dios de bondad. Correcto, que le den sus dineros, que extraditen a Duarte; por cierto, Javier Duarte y Roberto Borge están en la cárcel. Desde luego eso no exculpa al nuevo-viejo PRI, pero están en el frescobote. Gil está triste, ojeroso, cansado y sin ilusiones, en serio: ¿por qué tenemos políticos tan chafas? Levantas una piedra y sale Corral con una marcha por la dignidad. No se la prolonguen, gobernador.

Chihuahua en llamas

El estado de Chihuahua viene hacia nosotros, pero no con la marcha por la dignidad, sino con la violencia salvaje (si tal cosa fuera posible) que a Javier Corral no le da la gana explicar, o combatir. Gil lo leyó en su periódico MILENIO, en un reportaje muy bueno de Melissa del Pozo. La violencia aumentó 45% en Chihuahua en 2017. Después de sufrir el tiempo más sangriento en 2010 y 2011, en 2017 la oscuridad se adueña de nuevo del estado, mientras su gobernador empuña la bandera nacional. No hay derecho. Total: Chihuahua se acerca como el bosque a Macbeth; ah, culto Gamés.

Escribe Melissa del Pozo: “Los asesinatos relacionados únicamente con el crimen organizado crecieron 44.9% (…) las confrontaciones entre La Línea y las escisiones de estos han provocado el desplazamiento forzado de cientos de personas, sobre todo de campesinos e indígenas tarahumaras asentados en la sierra”. Despojo de tierras, desapariciones, secuestros, las historias de este reportaje son para encerrarse en el clóset. Oiga, gobernador Corral, esos campesinos y esos indígenas, ¿no merecen su protección en lugar de hacer el numerazo con la bandera? El que desvía cientos de millones de pesos es un criminal peligroso; ahora mal sin bien, el que no protege a su gente, a sus gobernados, ¿cómo se llama? Regrese, Corral, hágase cargo, porque para eso lo eligieron. ¿Cómo ven a Gilga llamando al corazón de políticos impresentables?

Que a Chucha la bolsearon

Dice Liópez que no, que estamos todos locos, que no existe una alianza con Elba Esther Gordillo y los suyos. René Fujiwara renunció a Nueva Alianza para incorporarse a las huestes de Liópez: “No he hablado con él, es bienvenido el nieto de la maestra Elba Esther. ¿Para qué tanto drama? Estamos con una actitud de apertura, son bienvenidos hombres y mujeres de buena voluntad que se proponen ayudar. Para transformar el país necesitamos la unidad de todos. No vamos a permitir que la mafia del poder se robe las elecciones”. La mafia del poder no se robará nada de nada, pues Liópez la ha incluido en su proyecto de cambio verdadero. El yerno de la Maestra, no tan milagrosa, trabaja en las redes de Morena y apoya al candidato. La apertura le recuerda a Gilga al viejo, muy viejo priismo. Sigan así, ahí la llevan.

‘El Queso de Puerco’

Ay, El Queso de Puerco ataca de nuevo. Gilga dio noticia en esta página del directorio de El Salchicha con Huevo, temible sicario que combate a la Unión Tepito. No es chiste. Todo sobrenombre parecía imposible hasta que apareció El Queso de Puerco, un hombre desalmado que ataca a sus víctimas en las inmediaciones del Metro Tacuba. Imaginen al Torta Cubana, al Huarache Rojo, al Enchilada Verde. La verdad, todos ustedes tienen que ver más bax.

Todo es muy raro, caracho, como diría Marshall McLuhan: La indignación moral es la estrategia tipo para dotar al idiota de dignidad.

Gil s’en va

