Independientes a granel

Cuenta Jorge Ricardo en su periódico Reforma que El Bronco se presentó al INE en una Suburban blanca, acompañado de su mujer, sus hijos, su madre, su suegra, medio gabinete de su gobierno y un grupo indeterminado de seguidores, a los cuales algunos llaman acarreados. Si no llegó la abuelita del Bronco se debe a que quizás ya le entregó cuentas al creador. ¿Vio usted la película mexicana Mecánica Nacional?, pues así. El Bronco llevaba en brazos un gallo giro. Muy bonito detalle democrático: mire usted, gallo, aquí es el INE, lugar de las elecciones. A mí me gustaría que organizaran peleas de gallos, pero creo que la ley lo prohíbe. Ya ve que se ponen muy pesados con lo de la ley. El Bronco declaró con énfasis: “Me exorcicé, me guacarié y me saqué al PRI de mis venas y de mi corazón”.

Así como lo oyen: El Bronco guacarió y expulsó de sus entrañas al PRI. Por si hiciera falta, Gilga les recuerda que El Bronco es gobernador del estado de Nuevo León y además aspira a una candidatura independiente a la Presidencia de la República. Hemos tenido presidentes que se han sentido líderes del tercer mundo; algún otro ha llorado ante el Congreso de la Unión; otro más afirmó en colonias pobres que no traía cash; otro decía que en 15 minutos terminaba con el conflicto chiapaneco y que la tepocatas...; otro decía con gran sentido del humor que haiga sido como haiga sido; otro más que sentía miedo ante los números primos o como se llamen.

Cada quien y cada cual

Adivine a qué presidente corresponde cada uno de los momentos bochornosos que Gil ha descrito arriba en dos frases:

No hemos tenido a un presidente que diga: me guacarié y mandé una iniciativa de ley al Congreso sobre la guácara, sustancia desagradable, pero nutritiva. El Bronco: Dios de bondad, un dedo de frente, ocho neuronas que no hacen sinapsis, un vocabulario de 100 palabras, si mucho. El Bronco va, faltaba más. Falta ver si El Bronco puede reunir las firmas, 800 mil, más o menos, en 17 estados de la República. ¿El gallo giro firma?

Álvarez Icaza

Gil lo leyó en su periódico MILENIO. El defensor (bueno, es un decir) de los derechos humanos dijo que la salida de Margarita Zavala del PAN y el registro de El Bronco como candidato independiente son acciones orquestadas desde Los Pinos para beneficiar al PRI. Por estas razones poderosas, Emilio Álvarez Icaza ha renunciado a presentarse como candidato independiente. Lástima porque tenía muy altas probabilidades de ganar la Presidencia de la República. ¿Por qué oye Gil risitas malévolas? ¿Lo dudan?

Con Álvarez Icaza no hay tu tía. Óiganlo si no: “Ante estos escenarios y después de una larga reflexión colectiva, mucho más allá de mi persona, en un ejercicio de búsqueda de congruencia, he decidido no ser funcional a los intereses ni a las estrategias del PRI, y por eso no seré candidato independiente”. De acuerdo, Emilio, pero ahora explíquele a Gamés cómo son las reflexiones colectivas. Por lo demás, el ejercicio de búsqueda de congruencia parece presentarse en este principio de semana como un cañonazo de bondad. El PRI le ha quitado a Emilio una candidatura independiente. Rebajan así una candidatura que crecía por minutos. Mju.

Marichuy

María de Jesús Patricio expresó en el INE su aspiración de ser candidata presidencial en 2018: “Tenemos que organizarnos para acabar con este sistema patriarcal, este sistema racista, clasista, porque lo estamos viviendo en carne propia”. Un recuerdo perforó la memoria de Gil: ¿qué fue del subcomandante Marcos, o Galeano, como dice llamarse ahora? ¿Logró este líder mejorar la vida en Las Cañadas? ¿Los indígenas viven mejor después del levantamiento del EZLN? ¿De entre los seguidores de Marcos, alguno explicará el fracaso rotundo? Comuníqueme con Bellinghausen. ¿Hermann? ¿Todo en orden por esos rumbos? ¿Votarás por Marichuy? En fon, olvídenlo, no perdamos el tiempo.

Caracho, todo es muy raro, como decía Paul Verlaine: La independencia siempre fue mi deseo; la dependencia siempre fue mi destino.

Gil s’en va

