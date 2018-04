Con tanto debate y posdebate, Gil había pasado por alto las comisiones declarativas del subcomandante Marcos, mejor conocido como Galeano. Este guerrillero de agua dulce ha regresado a la vida pública. El hombre de la capucha dice que “la hidra capitalista está enloquecida y no va a permitir gobiernos encabezados por Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff en Brasil, los Kirchner en Argentina, Rafael Correa en Ecuador, Evo Morales en Bolivia o Andrés Manuel Liópez Obrador”. A Gamés le gustó lo de “la hidra capitalista”, esa enredadera que vive en las rocas y se alimenta de gusanillos tal y como lo hace el capitalismo salvaje. ¡Los gusanillos somos nosotros! “Una cosa es prepararse para un respiro y otra para una persecución sanguinaria, sádica, voraz, con un apetito fuera de toda lógica que no habíamos visto”. Gil caminó sobre la duela de cedro blanco y caviló: los apetitos deben ser lógicos, las persecuciones sanguinarias y voraces, oh, sí. Marcos is coming y su periódico La Jornada, en un ataque de nostalgia le da espacio a Marcos-Galeano.

‘The mask’

Todo esto ocurrió en el Centro Indígena de Capacitación Integral-Universidad de la Tierra de Chiapas con sede en San Cristóbal de las Casas. Caracho qué nombres más largos. Y a todo esto: ¿por qué Marcos-Galeano sigue encapuchado si ya nadie lo persigue, si su movimiento ha muerto, si ya ni siquiera se llama Marcos? Los luchadores como el Santo y Blue Demon hicieron lo mismo que Marcos-Galeano, nunca quitarse la máscara. El mismo Gil nunca se ha despojado de su máscara. Que nadie muestre su rostro.

Este grandísimo sinvergüenza Galeano, o como se llame, dijo: “Nosotros nunca llamamos a la abstención. Nunca, solo una vez llamamos a un boicot electoral, durante La otra campaña de 2006 en Guanajuato contra el Partido Acción Nacional para presionar por la liberación de unos hermanos”.

Qué sentido tiene que Gilga vaya a las viejas ediciones de La Jornada, para no ir más lejos. ¿No se enemistaron Liópez y Marcos? Galeano tiene razón, nunca pidió la abstención de sus seguidores, más bien pidió a los integrantes de su movimiento que por ningún motivo votaran en esa farsa llamada elección presidencial. Pero ya nadie se muerde la lengua, vale mére: si dije ni me acuerdo y háganle como quieran.

Oigo a ‘narcos’

Con tanto debate, esta entrevista histórica pasó como agua entre las manos. Gil lo leyó en su periódico Reforma: “Soy obispo de todos, de políticos y narcotraficantes”, dijo Salvador Rangel, obispo de la Diócesis de Chilpancingo-Chilapa. En una entrevista de René Delgado, este obispón afirma que “al gobierno le ha faltado una labor de inteligencia”. Cierto, eso que ni qué, y quizá la inteligencia consista en recibir narcos y charlar con ellos y acercarlos a Dios.

A pregunta expresa de Delgado sobre si los criminales son rescatables, el obispón Rangel responde: “Son rescatables, se ha hablado mucho de la famosa amnistía, pero yo hablo de esa amnistía desde el punto de vista evangélico. Jesús invitó a todos los pecadores al arrepentimiento, a cambiar de vida, entonces cualquier persona, por más pecadora que sea tiene ese llamado a corregir su vida”. Este obispón no tiene vergüenza, se encuentra con asesinos y les da la bendición y los regresa a sus guaridas para que una vez perdonados por los representantes de Dios en la Tierra sigan asesinando a mansalva. Habrase visto.

René Delgado le pregunta al obispón Rangel: “¿Coincide usted con Andrés Manuel L(i)ópez Obrador?” y el Rangelón le contesta: “No. No una amnistía general. Pero sí coincido en una amnistía restringida para aquellos que quieran cambiar de vida, aquellos que quieran enmendar su ruta. Creo que tienen derecho a que se les dé una oportunidad (…) hay de narcotraficantes a narcotraficantes. Hay unos que no son tan malos como dicen”. Gil se dio un manazo muy cabrón en la frente: por eso estamos como estamos, por obispos sinvergüenzas como Rangel.

Gil abandonó el mullido sillón y apuntó con el dedo flamígero al horizonte mientras preguntaba al viento: obispo Rangel, ¿vamos a amnistiar a los asesinos de los tres jóvenes estudiantes de cine a quienes sacrificaron los sicarios del cártel de Jalisco Nueva Generación así sin más? Y de paso convendría preguntarle a Liópez: ¿los amnistiamos? ¿Merecen una segunda oportunidad?

Los candidatos y la candidata necesitan ver más bax.

Todo es muy raro, caracho, como diría Tirso de Molina: Quien a ser traidor se inclina, tarde volverá en su acuerdo.

Gil s’en va

