El Gordo goloso

Amigos que no malquieren a Gil le contaron de la cuenta de Twitter de Javidú, un espacio que el ex gobernador de Veracruz mantuvo hasta pocos días antes de darse a la fuga acusado de diversos delitos. Gamés visitó esa casa abandonada. Qué les parece este breve mensaje de octubre del año 2016, unos días antes de poner pies en polvorosa (ya quedamos en que la palabra polvorosa es grande): “Ser gobernador de Veracruz ha sido el más grande honor de mi vida (…) servir al pueblo veracruzano ha sido un privilegio y el más alto honor”. Ah qué Gordo tan mentiroso; como si no se supiera que ser gobernador fue el mejor negocio jamás imaginado por todo el linaje de los Duarte. Lean esto: “Veracruz requiere de un gobernador de tiempo completo, lo he sido 5 años 10 meses; es tiempo de encarar con la verdad falsas acusaciones”. Gil propone gobernadores de medio tiempo, robarían la mitad.

La cuenta de Twitter de Javidú es hipnótica: “Reconozco el liderazgo de Ochoa R. y estoy totalmente de acuerdo con él en lo referente a la transparencia y la rendición de cuentas”. Gilga se dio una machincuepa en el mullido sillón: transparencia, rendición de cuentas. Un grito desgarró el sagrado silencio del amplísimo estudio: ay, mis hijos sinvergüenzas.

“Gracias al apoyo del presidente Peña y de Fomento Social de Banamex, hoy entregamos 159 viviendas a familias damnificadas en el 2013 en Nautla”. Caracho, 159 viviendas, este tuit fue emitido (ah, una voz pasiva al fin) el 19 de agosto de 2016: 159 viviendas, casi las mismas que se compraba el Gordo aquí y allá. Oigan esto: “No me iré de México, no tengo nada que ocultar, no tengo propiedades en el extranjero”, lectora, lector, digan algo, porque Gil no puede, los cajones de sus adjetivos se encuentran vacíos: “No pediré licencia, mi mandato concluye el 30 de noviembre. Fui el gobernador más votado de la historia del Estado”.

Cómo la ven, dicho sea esto sin la menor intención de un albur tuitero. “Soy el primer interesado en que la autoridad realice las investigaciones. La denuncia presentada por Yunes es ridícula y carente de veracidad”. Carente, gran palabra.

Mienten quienes afirman que Javidú no realizó obra pública importante. Miren: “Rehabilitamos la casa de Cultura del municipio de Tuxpan (…) Con una inversión de 500 mil pesos se rehabilitó la fototeca de Veracruz Juan Malpica Mimendí”. El Gordo hizo sus cositas, tampoco lo estigmaticen con cruel gratuidad.

Total: Javidú era un tuitero furioso, volaba la mosca y mandaba un tuit: “Una mosca veracruzana surcó el aire jarocho”. Por lo demás, unos cuantos meses antes de que se diera a la fuga y se le señalara como un Gordo goloso, el ex gobernador era visitado por secretarios de Estado y por el Presidente de la República. Con la pena.

En el affaire Duarte hay alguien que está muy nervioso. Liópez ha dicho que la detención del ex gobernador es una maniobra política realizada por el PRI y el PAN con la finalidad de “enlodar” y frenar a Morena. Gil lo leyó en su periódico Reforma: “Está cayendo el PRI y está cayendo el PAN, las dos partes que son los mismo: PRIAN. Morena crece. Entonces tomaron la decisión de detener en estos momentos a Duarte para enlodar a Morena”.

Gilga es corto de entendederas: ¿las autoridades debieron dejar en libertad a Duarte? A veces Gamés pierde el sentido y nada entiende. Y luego dicen que esta página del directorio se empeña en criticar a Liópez. A ver, lean la lectora y el lector: “Hay que tomar en cuenta que Yunes (…) declaró que nosotros protegíamos a Duarte porque éste le daba dinero a Morena (…) Se piensa que van a utilizar a Duarte para que declare en contra de nosotros, que a unos días de las elecciones va a salir Duarte a decir que le dio dinero a Morena. No se preocupen por eso, porque no es cierto, no es verdad, nosotros no somos corruptos”.

Gil cavila: sin pruebas, los dichos de un ladrón valen poco; con pruebas contundentes valen mucho. Por lo demás, diga lo que diga, Duarte solo hablará en contra del partido que le dio vida, trayectoria política, candidatura, campaña: el PRI. ¿Va bien Gil o se regresa? Ahora mal sin bien: si Duarte trasladó dineros a Morena, pues el ventilador empezará a repartir su orgánica materia. Y así. Una cosa es definitiva: el Gordo era goloso.

Bertolt Brecht en el amplísimo estudio: Muchos jueces son incorruptibles, nadie puede inducirlos a hacer justicia.

