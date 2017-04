Repantigado en el mullido sillón del amplísimo estudio, Gil lo leyó en su periódico MILENIO e intentó explicarse, buscar alguna razón para saber por qué Marcelino Perelló dijo en su programa de Radio UNAM, Sentido contrario, refiriéndose al caso de Daphne, violada en Veracruz por varios jóvenes, que “(el joven) consideró que estaba muy buena y muy metible, pero tampoco eso de que te metan los dedos es para armar un desmadre estrepitoso y no, no es una violación, la violación implica necesariamente verga… si no hay verga, no hay violación, o sea, con palos de escoba, dedos y vibradores no hay violaciones”.

No podría culparse al alcohol de semejante barbaridad, los borrachos hacen cosas locas, como subirse a un coche y hacerse puré de tomate contra un poste a 200 kilómetros por hora, pero no siempre hacen esas cosas los borrachos; tampoco podría considerarse como el origen de estas declaraciones a un raro síndrome de Tourette, ése en el cual el enfermo no para de decir palabrotas; tampoco una persona sin control de los esfínteres lingüísticos, o como se diga, diría cosas como las que dijo Perelló, insigne líder del 68. En cambio, es dable pensar que este sujeto se haya servido con el cucharón del puchero misógino y sexista debido a la simulación y la fanfarronería: diré lo que nadie ha dicho, romperé esquemas con mi postura sobre la violación.

Ahora mal sin bien: ¿Perelló estaba en libertad de expresar esas opiniones en la radio universitaria? No, porque esos comentarios incitan a la violencia sexual; del mismo modo, dichos racistas que provoquen violencia contra minorías, no pueden ni deben ser transmitidos al público. Dirán misa de la libertad de la expresión, pero así es la cosa y por eso a Gilga la parece correcto que el ex líder haya sido cesado de modo fulminante por las autoridades de la UNAM. Por cierto, Gil leyó en su periódico El Universal que el escándalo estalló una semana después de que se transmitió el programa y de que Televisa lo diera a conocer. Adiós al ex líder. La duda persiste: ¿Perelló es un idiota o solamente un miserable? ¿Y si fuera las dos cosas?

‘Rulfo & company’

Leyendo su periódico La Jornada, Gamés se enteró de que la Fundación Rulfo decidió retirarse de la Fiesta del Libro y de la Rosa que organiza la Universidad Nacional Autónoma de México. La Rulfian Foundation (en inglés para que suene más académico el asunto) no participará en las mesas redondas y actividades que recordaría a Juan Rulfo en los 100 años de su nacimiento. Víctor Jiménez, director de la foundation le pidió a la Dirección de Publicaciones que se abstuviera de manejar el nombre de Rulfo y su imagen. La razón de este drástico anuncio: la UNAM no le informó a la foundation de que en esas jornadas y festejos del libro se presentaría un libro (sí aquí la palabra libro importa) de Cristina Rivera Garza: Había mucha neblina o humo o no sé qué: una exploración de la obra literaria de Rulfo. La foundation lo considera difamatorio.

Un can

El can cerbero, ese perro que se encarga de cuidar la puerta que separa al mundo de los vivos del Hades, llamado Víctor Jiménez es probable que nunca haya leído a Rulfo, pero en fon, la familia Rulfo sabrá por qué separa a Rulfo de las instituciones y de los jóvenes lectores. ¿Lograrán un Rulfo sin Rulfo? Ya trabajan duro para eso. La foundation pudo pedirle a la UNAM que retirara la letra “P” de la fiesta del Libro y de la Rosa; sí, la “P” de Pedro y Páramo.

Voy a una plática de E-e Gordon, luego a una mesa donde participan Erez Gay y Ablo Boullosa. Por cierto, desués de disertar, los escritores se usieron un edo de adre y señor nuestro. En fon. Como decía la extinta madre de Gil: cada quien su vida. Sigan dejando en manos de los abogados la posteridad de Juan Rulfo. Van bien. ¿Qué les asa, qué edo?

Rivera Garza ha dicho que “en este libro están las huellas de muchas lecturas de Rulfo, los momentos felices de los hallazgos de archivo, las respiración entrecortada en las crónicas de viaje, los cuentos, los poemas, el artículo de investigación, las intervenciones textuales que han marcado el itinerario de una relación larga, tan larga como la vida”.

Gil copió esta frase de Marco Aurelio: Si la fama solo llega después de la muerte, no tengo prisa en conseguirla.

Gil s’en va

