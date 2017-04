Banalidad y mentira

Gil caminó por el amplísimo estudio como si subiera la cuesta del Monte de los Olivos. Que nadie se espante, Gilga no se cree Jesús, ni considera el amplísimo un lugar sagrado, pero hay un pesar, un tedio, un no sé qué. Al parecer en estos días nada importante ocurre en la vida. Oigan algunas de las noticias más destacadas: Alfredo promete mejorar el campo y regularizar las tierras; Josefina garantiza 10 mil empleos al mes bien pagados y subsidiará el transporte para estudiantes; Delfina denuncia a Ochoa, Anaya y Calderón por violencia de género; Juan ofrece policías de barrio, o algo que se le parece.

Gil se siente desdichado en ese mundo en el cual las campañas electorales del Estado México son la noticia del día. Gamés imagina el debate entre estos candidatos y estas candidatas: ya todo es tan pequeño que nos hemos acostumbrado a que lo único enorme sean las cifras del dinero que desvían los gobernadores ladrones. Al paso que vamos, los candidatos realizarán ofertas colosales: una lata de atún a la semana para la población con pocos recursos; cinco velas para iluminar las noches de las casas muy pobres; cajitas de cerillos, muy importantes, para quienes voten por mí y por todos mis compañeros; un refresco de cola si no hay agua corriente en casa; y así, plataformas serias, con hechos desprendidos de ideas, ¿cómo la ven? Dicho esto sin la menor intención de un albur electoral. En fon.

Denunciar

Los apasionantes días políticos que corren desmesurados hacia el futuro, mju, traen la nube de la denuncia. Liópez lo dijo: “Fíjense cómo estarán de nerviosos. Fue la esposa de Calderón —porque éste quiere reelegirse a través de ella— y se entrevistó con el senador John McCain: ‘¿qué va a hacer el gobierno de Estados Unidos? No puede permitir que en México triunfe una gente como Andrés Manuel, que gane la izquierda’. Fue a pedir apoyo a un gobierno extranjero”.

Ah, los diálogos y los monólogos que fabrica Liópez hechizan a Gil porque siempre quedan ordenados a la perfección en el mundo de Morena. ¿Llevas bien tu discurso Margarita?, le pegunta el ex presidente Calderón: recuerda que debo reelegirme muy pronto. Le dices muy claramente a John que el gobierno de Estados Unidos algo tiene que hacer para que no gane la izquierda, ¿entendido? Si, cariño. Anda, esposa, no pierdas tiempo, salva a la nación de Liópez y deja que mi reelección ocurra como Dios manda. Dice Liópez: “Zavala actuó como los conservadores, que cuando ya estaban perdidos fueron a buscar a un príncipe para enfrentar al gobierno liberal de Benito Juárez”.

Gil se llevó los dedos índice y pulgar al nacimiento de la nariz y meditó: de dónde puede inferirse que aconsejada por su marido Felipe, Margarita fue a Estados Unidos por un Maximiliano para enfrentar al Juárez de hoy que es precisamente y nada más y nada menos que Liópez. Aigoeei.

Nombrar

Gil lo leyó en su periódico El Financiero en una nota de Susana Guzmán. Resulta que tres hijos de Liópez y dos de sus hermanos ocupan cargos en Morena. José Ramón López Beltrán fue nombrado coordinador de Morena en el Estado de México; Andrés Manuel López Beltrán se encarga de coordinar la estructura electoral en la Ciudad de México; a Gonzalo se le nombró líder del partido en Tlaxcala; dos de los hermanos de Liópez, Pío y José Ramiro estuvieron al frente de Morena en Chiapas, Pío aparece en la lista de los consejeros nacionales.

La nota de Susana Guzmán recuerda que los estatutos de Morena especifican “no permitir ninguno de los vicios de la política actual: el influyentismo, el amiguismo, el nepotismo, el patrimonialismo, el clientelismo, la perpetuación en los cargos”.

Gil hesita: ¿qué se diría si los hermanos y los hijos de Ochoa Reza, dirigente nacional del PRI, tuvieran cargos en ese partido; o los familiares de Anaya, líder del PAN, lugares de privilegio en el panismo, o integrantes de la familia de Alejandra Barrales trabajos pagados en el perredismo? En el mundo de Liópez las cosas son de otro modo, en ese planeta nadie se rige por reglas digamos más o menos generales, colectivas o como se diga. La pureza de la lucha y la república amorosa así lo permiten. Ciertamente, ahí en ese mundo, el más chimuelo masca rieles.

Merimée aconseja a Gilga: Toda mentira de importancia necesita de un detalle circunstancial para ser creída.

Gil s’en va

