Gil está convencido de que lo que ocurrió este fin de semana en algunos lugares de México le habrá puesto la carne de gallina y la gallina de carne a Eduardo Guerrero y Alejandro Hope (con “h” muda), dos de nuestros estudiosos de la terrible, imparable, imbatible y todo lo que termine en “ble” guerra civil mexicana. Gil lo leyó en su periódico Reforma, pero puede leerse en todos sus periódicos que usted quiera y mande.

Al menos 43 personas fueron asesinadas en distintos hechos y en balaceras de guerra a campo abierto entre dos fuerzas militares de dar miedo. En Sinaloa murieron bajo fuego 30; 17 la noche del viernes en un enfrentamiento que suena de escalofrío entre un grupo armado y policías tras una persecución en Mazatlán, ay mi Mazatlán, perlita escondida y todo eso. El resto de los homicidios ocurrió en Culiacán, Navolato, Ahome y el Fuerte. Todos los sicarios muertos. El Ejército no toma prisioneros. Luego de la refriega en Mazatlán, un hombre y una mujer fueron ejecutados en la colonia Terranova de Mazatlán; la mañana del sábado dos personas más fueron asesinadas en Navolato, un poco después, dos hombres murieron en el ejido de Canan. Una hora después, dos personas armadas entraron a una clínica privada de Culiacán y asesinaron en la sala de cirugía a un hombre. Luego dos personas más murieron a tiros. Por la tarde, en una fosa se encontró un cuerpo, luego tres encobijados aparecieron en la carretera Culiacán-Mazatlán. O sea, una balacera y matadera sin control.

Por si ustedes no los sabían, en Guerrero fueron hallados (ah, la voz pasiva) ocho cuerpos con huellas de violencia, dicen los periódicos, ni modo que con huellas de caricias en la piel. En Michoacán un comando ejecutó a un jefe policiaco. En Chihuahua ejecutaron a un agente en un bar. Y así, día tras día, muerto tras muerto hasta sumar decenas de miles.

Despenalización

Lean esto: “La liberación de la producción de la mariguana en las leyes que permiten su uso medicinal puede significar un duro golpe a la violencia del narcotráfico en países como México”. Así lo expone una nota de Gael Montiel en su periódico Reforma. Un estudio publicado en The Economic Journal, “¿La mariguana legal afecta a las organizaciones mexicanas de tráfico de drogas? Los efectos de las leyes de la mariguana médica en el crimen estadounidenses”.

Lectora, lector, lean esto: en 29 estados de Estados Unidos se ha permitido el uso medicinal de la cannabis; los asesinatos relacionados con el narco en la frontera se redujeron en un 40.6%; la violencia relacionada con el narco en la frontera con Estados Unidos disminuyó 12.5%. ¿Así, o más claro?

Gil pregunta: ¿nadie tomará nota de estos números? ¿El Presidente, sus secretarios, el secretario de Salud, los legisladores, los partidos, los precandidatos a la Presidencia? ¿Mejor los muertos y la balacera? Quizás estamos locos, o simplemente ciegos y sordos.

Ex caudillo necio

En otro orden de cosas, como se dice en la televisión. Las ideas de Cuauhtémoc Cárdenas son raras, digan si no: “Estamos planteando un programa (por México Hoy) que ojalá tomen aquellos que están contendiendo y los que vayan a contender electoralmente y éste es el propósito principal de este movimiento”. ¿Cuál propósito? No hay en esa propuesta ningún propósito, si acaso un programa para el buen dormir: buenas noches y Dios quiera y ustedes quieran seguir algunos de los lineamientos de los que proponemos. Carambas. ¿Que no aprendió usted nada de su papá, ingeniero? Los planes y los programas defienden ideas con la pretensión de ser llevadas a la acción. La verdad, el ingeniero siempre fue bastante zanguango. Y con todo, el ingeniero fue un caudillo muy severo en el partido que dirigió, un verdadero cancerbero. En fon.

‘La Jornada’

“Con huelga o sin huelga, el periódico va a seguir imprimiéndose”, informó Josetxo Zaldúa, coordinador de Edición del diario de marras (gran palabra). Dice este Josecho que nadie viola en la empresa nada de nada, que solamente se suprimen algunas prestaciones que él llama “concesiones graciosas”. Sí, muy graciosas. Por cierto, que alguien le refresque la memoria a Gilga: ¿cuántos años lleva en la dirección de La Jornada la señora Carmen Lira? Que alguien con memoria le diga a Gil, por piedad.

Shakespeare, invitado de lujo y luja: Malgasté mi tiempo, ahora el tiempo me malgasta a mí.

