PRI 'forever'

Repantigado en el mullido sillón del amplísimo estudio, Gil leyó en su periódico El Universal, en una nota de los reporteros Jiménez, Zavala, Arvizu y García, que los partidos de oposición exigieron a las autoridades judiciales investigar al PRI por recibir 10 mil millones de pesos de fondos públicos de la administración del ex gobernador de Chihuahua, el priista César Duarte. La Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales solicitó a un juez la detención de Duarte por el desvío de recursos millonarios rumbo al PRI. Con la pena, pero sería imposible pensar a Moreira en Coahuila, a Duarte en Veracruz, a Borge en Quintana Roo y, desde luego, a César Duarte en Chihuahua sin la anuencia de los beneficiarios de la red delictiva.

Las necesidades pudieron ser imperiosas: campañas urgentes, en radio urgente, en cine urgente y en tv urgente, remodelación de oficinas urgente, sobornos urgentes (ah, no, sobornos, no), corsetería urgente (ah, no, eso tampoco, bueno, nunca se sabe).

Los priistas han dicho que César Duarte debe pagar por sus delitos, en el caso de que existan, y adiós para siempre. Gil imagina a Cesadú a salto de hotel de cinco estrellas. Ahora me mudo a éste, mañana al otro, pasado a otro más allá; oye, caramba, ten más cuidado, que el próximo tenga jacuzzi grande porque el último que me alquilaste era una pocilga, creo que se llamaba Plaza, o algo así.

Gil oye aquí y allá que todos los partidos cometen ilícitos. Correcto, pero cuidado porque esa comprensión supondría una especie de exoneración colectiva. Si todos roban, no nos pongamos tan estrictos con éste, al cual se le acaba de descubrir que abasteció a su partido recogiendo el diezmo de los burócratas.

De forma voluntaria

Por cierto, Guillermo Dowell Delgado, presidente del PRI en Chihuahua, confirmó que ciertamente el partido recibió recursos que formaron parte del gobierno de Duarte y aclaró que cada militante entregó de manera voluntaria y directa sus aportaciones, y no a través de descuentos que se hayan triangulado con una empresa. Mju. Muy creíble la versión de Dowell Delgado. Pero claro, ¿quién lo duda?

Los militantes se presentaban por decenas de miles a las oficinas del PRI local: buenas tardes, o días, o lo que sea, ¿se encuentra el licenciado Dowell Delgado? Pasaba por aquí con mi abuelita y quería realizar mi aportación para el partido. De nuevo: ¿chupones y sonajas para los lectores y las lectoras y las lectiras?, éstas últimas son sumamente interesantes. Una lectira vale por cien lectoras, pero no desviemos emociones a las arcas del PRI, nomás faltaba. Total, 10 por viento del sueldo se les descontaba a los trabajadores al servicio de gobierno estatal para reingresarlo a través de una empresa al PRI. ¿Cómo la ven? Dicho sea esto sin la menor intención de un albur descontado del salario erótico de persona alguna.

La secretaria del partido

Mientras todo esto ocurría, la secretaria general del PRI, Claudia Ruiz Massieu, le concedía una entrevista a Jorge Ramos de su periódico El Universal. Oigan esto: “Nosotros vamos a oír a la militancia (…) si más de 400 mil priistas van a participar, no creo que se dejen presionar por nadie, al contrario, bienvenidos todos los priistas, sea el militante más humilde, de la más pequeña de las secciones, o sea el priista de mayor renombre”.

A Gil se le llenaron los ojos de lágrimas y cayó de rodillas sobre la duela de cedro blanco: a esto se le llama igualdad, caracho, ¡buá!, Gamés no contiene las lágrimas, “el más humilde militante”, qué sensibilidad a flor de piel, la secretaria general del partido y simplemente María son una y la misma cosa, ¡buá!

Aquí, un poco más de la entrevista con Claudia Ruiz Massieu: “A ver, con toda claridad: la conducta inapropiada de algunos priistas no refleja la conducta y el compromiso con el servicio público de la totalidad de los priistas y en eso, el PRI ha sido claro y enfático: somos los primeros en rechazar esas conductas que agravian a la sociedad y que defraudan las expectativas del partido”.

Bien dicho, Claudia, Gilga no quiere imaginar a 400 mil militantes decididos a hacer una transa el mismo día. Ahora mal sin bien: ¿sus gobernadores eran o no eran los renovadores del PRI? Sí lo eran, y ahora son como los enterradores de las expectativas del partido. ¿Va bien Gil o se regresa?

Alexis Tocqueville en el mullido sillón: Los partidos son un mal inherente a los gobiernos libres.

Gil s’en va