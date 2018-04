Gran captura

Buenas noticias: apareció el monito capuchino. Vagaba entre los árboles de Las Lomas. Este monito logró evadir durante muchos días a los perseguidores de la Profepa. Lo trasladaron al zoológico de Chapultepec y lo revisaron los veterinarios. Lo encontraron sucio y desnutrido. Aun así, el Trife (que no Prife) decidió darle lugar en la boleta de la elección. El monito capuchino será el tercer candidato independiente y sexto aspirante a la Presidencia.

El malestar en la sociedad crece tanto y tan rápido que de inmediato el monito capuchino logró 6% de la intención de los votos en las encuestas. En las sobremesas se oía esto: votaré por el monito capuchino, el más honesto entre los candidatos, no se ha robado ni un cacahuate. Chango serio, apartidista, enemigo de los moches. El monito tendrá, como marca la ley, espots, dinero, un lugar en los debates y su carita independiente en la boleta. Este monito es un poco populista, eso que ni qué, lo que sea de cada quien. Promete a más no poder, pero no dice de dónde saldrá el dinero para realizar sus promesas. Dice además que no subirá los impuestos. Este monito estudió en Princeton, pero se radicalizó porque en su casa de monitos lo marginaron.

Así las casas (muletilla patrocinada por el desaparecido, pero no por eso olvidado Grupo Higa), el monito tiene una alta probabilidad de situarse en el segundo lugar en la carrera presidencial, o como se llame. Este monito trae unos asesores de imagen muy serios, nadie los conoce, pero en el primer espot lo proponen como un monito honesto que terminará con la inseguridad. La decisión del Trife (que no Prife) ha sido aplaudida por propios y extraños, incluso Lorenzo Córdova ha mostrado, con la discreción de un colibrí, mju, entusiasmo por la inclusión del monito en la boleta. Bienvenido el monito capuchino a la contienda electoral. Esto es democracia.

Hope y Margarita

Margarita Zavala invitó a su campaña a Alejandro Hope como asesor en temas de seguridad. Hope aceptó. Gil caminó sobre la duela de cedro blanco y meditó: gran fichaje para Margarita, pero gran pérdida para los lectores. Hemos perdido a un analista notable, a un estudioso a quien Gilga sigue casi a ciegas en sus explicaciones sobre la violencia. ¿Puede un comentarista mantener una postura creíble, verosímil y crítica si milita en un partido o acompaña a un candidato? Olvídenlo, no. Podrá hacer un magnífico trabajo, como lo hará Hope con Margarita, pero nada más, ni nada menos.

¿Qué dirá Hope cuando le pregunten de la política de Felipe Calderón? Dirá esto que escribió en su contribución a El Universal, una respuesta de chupón y sonaja: “Son dos personas distintas, aunque algunos no lo acepten (…) hay políticas adoptadas en el sexenio de Calderón que aplaudo: el fortalecimiento de la Policía Federal, la reforma al sistema de justicia penal (…) hay otras políticas que deben criticarse: el débil análisis en la procuración de la justicia, los operativos de federales no condicionados que generaron incentivos perversos en los gobiernos estatales. Todo eso arroja un balance mixto cuyo saldo final está aún a debate”. ¿Y los muertos apá? Y cuando Margarita diga que está contra la interrupción del embarazo, ¿qué dirá Hope? Ni de loco se pondría Gil a polemizar con Hope sobre el tema, él lo sabe todo.

De hoy en adelante, Gamés leerá a Hope con cierta precaución, como se lee a un hombre de la campaña de Margarita. Lo mismo piensa Gil, por cierto, de otros comentaristas, estudiosos, analistas o como se llamen: Jorge Castañeda, Gerardo Esquivel, Andrés Lajous, José Merino. La política activa requiere de toda la energía intelectual de quien la ejerce. No es una mala noticia que gente inteligente se integre a las campañas, pero sí es una mala noticia que no podamos leerlos más sin su marca de agua, o aceite, como empleados de una causa, de una campaña electoral. Suerte y que les aproveche.

El cine y la vida

Gil pone aquí una tercera cita del libro A paso de cangrejo (Debate 2007) de Umberto Eco: “En la película El cuarto poder, en inglés Deadline USA, una historia sobre la libertad de prensa, cuando Bogart contestaba el teléfono a alguien que lo amenazaba para que no saliera publicada cierta noticia ponía el auricular para que se oyeran las rotativas en pleno movimiento y decía: ‘¡Es la prensa, querido, y tú no puedes hacer nada!’. El original dice así: ‘That’s the power of the press, baby, the power of the press. And there’s nothing you can do about it’. Para nosotros fue una hermosa lección de democracia, y todos los días hago votos para que pueda seguir pronunciándose durante mucho tiempo también en nuestro país”.

