Gil comprende poco de lo que ocurre en la vida política del país. No es una vacilada, sino la verdad de la vida gamesiana. Los actores deambulan por el escenario declamando fragmentos de un guion incomprensible. El pleito de callejón al que se dedican el PRI, encabezado por el chafirete Ochoa Reza, y el Joven Maravilla, Ricardo Anaya, rey del PAN, le resulta a Gilga algo inconcebible. Siempre hay un momento en que la vida política termina a cadenazos en la oscuridad, Gamés lo sabe, pero no le entra en la cabeza que en este pleito, dos furibundos le abran paso a su adversario más serio: Liópez y Morena, aquí el orden de los factores sí altera el producto. Y allá va el ucase (gran palabra) del PRI contra Anaya por el supuesto enriquecimiento de su familia; y allá va la declaración de guerra del Joven Maravilla contra Ochoa. ¡Santos madrazos, Batman!

Y mientras, Liópez va y viene por el país con toda tranquilidad sin que nadie interrumpa su campaña, que dicen ustedes adelantada, su campaña eterna. Liópez recorre la República quitado de la pena, declarando en todos los lugares por los que pasa. En Obregón, en Palenque, en Nayarit, nunca un candidato, que Gilga recuerde, ha avanzado con tanta libertad. Se equivocan quienes piensen y digan que esto todavía no empieza. Esto ya empezó hace rato. Añadan la lectora y el lector la decisión de Margarita de ir por la libre y la decisión de Anaya de no ofrecerle ninguna salida. Resultado, sismo en el PAN.

Amuleto

Si alguien cree que Gil exagera revise las declaraciones de Mancera exigiendo elección abierta en el frente, y los comentarios de Moreno Valle inconformándose con la selección de candidatos. El dúo no tan dinámico de Anaya-Barrales se dirige a un berenjenal, quizá ya está metido en él.

Gamés se llevó los dedos índice y pulgar al nacimiento de la nariz y meditó: en Los Pinos aún vive la esperanza de que el candidato del PRI gane la elección presidencial de 2018. Esto es tan posible como que el Cruz Azul gane el campeonato BBVA-Bancomer, más o menos. Y así, a pedradas y cadenazos se pelean el segundo lugar para la salida de la carrera mientras el puntero se afianza. Cualquier político serio, dice Gilga, se habría dado de topes contra la pared. En política, lo que ocurre hoy es lo que existe, el mañana es un deseo irrealizable. ¿Cómo ven a Gil haciendo el aforismo del día? Aigoeeéi.

Dice Leo Zuckermann que el presidente Peña siempre da a conocer las más importantes noticias los días 27. Así las casas (muletilla ya sin Grupo Higa, pues han desaparecido de la faz de la Tierra), el 27 de noviembre dará a conocer, no él, se entiende, sino las fuerzas vivas (¿se acuerdan de las fuerzas vivas?) del partido al candidato del PRI a la Presidencia de la República. Con la pena, pero el número de la suerte no será suficiente, Gil propone que se añada un viaje a Chalma, una limpia con humo de puro malo y huevo blanco bueno, veladoras, magia blanca. Para estirar la liga del símil, pensar que el PRI puede ganar en 2018 sería como jurar que el Toluca será campeón. Oh, sí.

Paraísos

Gil revisó las listas y su nombre no aparece entre los magnates y las empresas que han depositado sus dineros en paraísos fiscales. Gilga se siente menos, jodido y pobre. Se dieron a conocer 13 millones de archivos que revelan una vez más el sistema financiero al que recurren las grandes fortunas del mundo: los Papeles del Paraíso.

Las luces iluminan a altos funcionarios del gobierno de Trump, a Madonna, a Bono. Oigan esto: Wilbur Ross, secretario de Comercio y amigo íntimo del presidente Trump, tiene una participación en la empresa de transporte marítimo Navigator, que ha recibido decenas de millones de dólares de ingresos desde 2014 de una empresa energética rusa, Sibur, cuyo copropietario es yerno de Putin. Párense los que están sentados, siéntense los que estén parados, sin albur ruso. Ay, nanis, la trama rusa arde.

Todo es muy raro, caracho, como diría Susan Sontag: Parafraseando a los sabios: nadie puede pensar y golpear a alguien al mismo tiempo.

Gil s’en va

