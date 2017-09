El burro no anda en miedo

Lo que es la vida. Los partidos políticos han reaccionado ante la desgracia de los sismos del 7 y el 19 de septiembre. Como un rayo de esperanza, el Consejo Nacional de Morena votó en abrumadora mayoría donar sus recursos para 2018 a los damnificados. Detalle, pequeño detalle: la donación se realizará a través de un fideicomiso que el mismo partido manejará y cuyos recursos se entregarán según lo decida el partido. Un grupo de notables se encargará de la administración de 103 millones de pesos. Así lo dio a conocer Liópez en un video: el dinero público que recibe Morena no regresa a la sociedad, no lo devuelven, simplemente se lo quedan para favorecer a la causa que mejor les parezca.

El fideicomiso lo encabezarán Elena Poniatowska, Paco Ignacio Taibo II, Jesusa Rodríguez, Laura Esquivel, Bertha Maldonado, Pedro Miguel, el padre Miguel Solalinde y Julio Scherer Ibarra. ¿Qué tienen en común estos ciudadanos? Fácil: todos ellos son recalcitrantes seguidores de Liópez y simpatizantes o miembros de Morena. Es decir, se otorgan a sí mismos 100 millones para hacer una campaña en favor de Morena bajo el disfraz del apoyo a los damnificados por el sismo.

Vender las naves

Con la habitual transparencia de Morena, nunca se sabrá dónde irán a parar esos 100 millones. “Es la vía más eficaz y segura para apoyar a los damnificados porque los fondos llegarán a quienes más lo necesitan: 45 mil damnificados”. Liópez mostró un proyecto: “Iniciativa de decreto por el que se expide la ley para atender la reconstrucción y de austeridad republicana”. Esta iniciativa que presentará Morena en la Cámara de Diputados plantea que se ahorren 300 mil millones pesos quitando privilegios y partidas. Liópez tiene una obsesión: vender aviones, desde la gran nave presidencial hasta otros más pequeños, toda la flotilla federal; además, suspender la construcción del aeropuerto, pensiones a ex presidentes y otras medidas de austeridad. 140 mil millones de pesos si no se construye el aeropuerto en Texcoco y se construyen dos pistas en el aeropuerto de Santa Lucía.

A Gil no deja de asombrarle la forma en que Liópez ahorra en su cuaderno de doble raya cantidades estrambóticas de dinero, como si el dineral se lo fueran a llevar a la casa de Morena en bolsas para que él y las almas buenas del partido lo repartan entre los pobres. Que aquí le traen 500 mil millones pesos, oh, líder. Que los dejen en la cochera, mañana bajamos a contarlos y de inmediato los destinados a lugares pobres. ¿Vendieron el avión presidencial? Ese avión me tiene enfermo. Sí señor, vendido, nos lo compró el presidente de Andorra la Vieja. ¿Rescindieron los contratos del aeropuerto de Texcoco? Bien. Vamos muy bien.

Experiencia en fideicomisos

Comuníquenme con los notables. ¿Laura? ¿Cómo va la repartición de los 100 millones? Ay, la verdad que no sé muy bien, Andrés, yo lo que sí sé es copiar recetas antiguas. Te voy a mandar una de un molito delicioso.

Elenita, ¿qué me dices? Andrecito, todo bien: mandamos comprar 10 mil chichicuilotitos, una tonelada de cebollitas, dos toneladas de jitomate y una de chile verde: vamos a hacer un pico de gallo monumental para que al pueblo no le falte su buena salsa tricolor, solo nos falta el águila, pero ni modo de ponerle una aguilita a la salsa, ¿verdad? Si alcanza, vamos a preparar unos chiles toreados bien picositos.

Paco, ¿cómo va lo del dinero? De lo mejor, Andrés, he pedido que se reclute a 500 jóvenes historiadores revolucionarios para que reinterpreten la historia de México. ¿Sabías que Victoriano Huerta fue un borracho miserable y un asesino?

Jesusa, ¿sabes algo de los fondos y su destino? Ayyy, síii, llevamos ocho noches sin dormir, vigilando el dinero para que nadie se lo robe. Sí ya sé que está en el banco, pero los capitalistas roban en cualquier lugar y momento. Mientras tanto he concebido una obra de teatro en tres actos de un segundo cada uno de ellos, se llama Revolución de la Esperanza. Ojalá sea de tu agrado. Costará muy poco y yo misma la pagaré con mi propio dinero, ¿te parece, oh líder impoluto?

Padre Solalinde, Chaneca, Pedro Miguel y Julio, les ordeno que organicen una misa grande, pero a costos muy bajos en la cual oremos por la venta de la nave presidencial y presentemos la carreta en la cual viajará el presidente de México. En fon.

Mañana y si ustedes se lo permiten, Gil dedicará unas palabras al discurso donativo de Enrique Ochoa Reza del PRI. Los partidos han reaccionado: el burro no anda en miedo.

Todo es muy raro, caracho, como diría Churchill: Un optimista ve una oportunidad en cada calamidad, un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad.

Gil s’en va

