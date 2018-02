Amor de silicón

Gil leyó trémulo en su periódico MILENIO esta noticia: “Las muñecas sexuales de nueva generación hablan, tocan música o ponen en marcha un ‘lavavajillas’”. En China, una empresa propone extraordinarias señoritas de silicón para hombres solos. Aigoeei. Los cuerpos desnudos de las mujeres responden a las preguntas de sus creadores: “Me llamo Xiaodie, pero puedes llamarme baby”. Exdoll, la empresa que construye las muñecas, se basa en los progresos de la inteligencia artificial para crear muñecas capaces de expresarse y su objetivo es combatir la soledad de los solteros, ancianos y minusválidos. Gil se llevó los dedos índice y pulgar al nacimiento de la nariz y meditó: ¿y el resto de los mortales y las mortales? Todos y todas sufrimos soledad y desesperación. Dicen que las muñecas son tan perfectas que uno podría decir: ¿podrías lavar la vajilla y luego esperarme en la ducha? Ah, las muñecas empoderadas son tremendas.

La pregunta que nadie podrá evitar es ésta: ¿por qué no hay muñecos para minusválidas, solteras y viejitas? Unos muñecotes de silicón, bien dotados, que sean capaces de lavar la vajilla, cantar canciones y dar consejos. Imaginen al muñeco: usted necesita ver más bax y vénganos tu reino. Nada, solo muñecas. Pues Gil se disfraza de feminista y exige a Exdoll muñecos. ¿Y tu muñeco, habla? Qué dices hablar, ni una palabra, él da el mejor sexo oral de toda la comarca. Le he enseñado a decir frases de amor verdadero: eres la mujer de mi vida; o bien: sin ti, mi vida de silicón no tendría sentido, solo tú podrías salvarme de mis abismos. ¿Cómo lo ven al muñecón inspirado? Gil regalará un muñeco a la primera mujer empoderada que esté dispuesta a vivir un romance intenso y sin límites. Oh.

Momento: hay otras combinaciones que la empresa china Exdoll debe considerar. Muñecas para señoras viejitas, discapacitadas. Muñecos para jóvenes ansiosos. Muñecas y muñecos para fiestas swingers de mente abierta a toda clase de experiencias. Gil considera con toda seriedad comprar tres o cuatro muñecas. El costo de cada una de ellas es de 4 mil dólares. La cuenta: 16 mil dólares. La lectora y el lector, ¿tendrían a la mano unos 10 mil dólares? No sean marros.

Ahora mal sin bien: las muñecas y los muñecos de Exdoll podrían solucionar de golpe múltiples problemas de las parejas: ¿podrías tirar la basura? Yes, mom. ¿Podrías hacerme un café y una tostada con mermelada? (Estos son modelos españoles); sí, mon amour (este otro es un modelo armado en Francia). La verdad sería la gran cosa. Por cierto, se acabó el dolor de cabeza, la sensación horrible del abismo, el sueño, el cansancio, la fatiga. Nada, la muñeca o el muñeco Exdoll siempre estará listo y dispuesto a un amor de silicón.

Muñecos candidatos

Cierto: muñecos de silicón, candidatos. Los chinos no saben fallar. Los muñecos candidatos son bonitos, son durables, son juguetes Plastimarx. Candidatos de silicón, con atributos extraordinarios de políticos jóvenes franceses y alemanes. Por favor: inicia el duro trabajo contra la corrupción; por cierto, requerimos de una iniciativa para despenalizar el consumo de la mariguana. Y el candidato de silicón cumple todas nuestras fantasías. ¿Ustedes desean a ese candidato fabricado en China que resuelve problemas con profesionalismo político? Un amigo de Gilga ha destruido su sueño y le ha dicho que probablemente nuestros candidatos ya son de silicón. Oh, no, estamos perdidos.

Candidatos

Si fueran de silicón, ¿los candidatos, o precandidatos, o poscandidatos, serían eficientes? La verdad sí, los chinos hacen bien las cosas y a juzgar por su sistema político, con ellos no hay tu tía. Un ejemplo: candidato Meade deje ese tono apacible y conciliador, el silicón de inmediato reúne en su cuarto de guerra a los principales actores de su campaña: miren cabrones, déjense de mamadas, esto es una elección presidencial, la única en la cual participaré. ¿Vamos a hacerlo o no?

Todo es muy raro, caracho, como diría Oscar Wilde: La mayoría de las personas son otras: sus pensamientos, las opiniones de otros; su vida, una imitación; sus pasiones, una cita.

Gil s’en va

