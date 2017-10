En su más reciente entrega, Gil se refirió a la desmemoria del ingeniero Cárdenas, autor del PRD, quien ahora infama al partido de su creación. Está en su derecho nomás faltaba, las cosas cambian y con ellas su destino, pero quienes leen esas declaraciones tienen el mismo derecho a inconformarse en público con la amnesia selectiva del ingeniero. Gamés desayunaba sus huevos poché y su buena agua de jamaica cuando amigos que no lo malquieren le hicieron llegar un video en el cual aparece Miguel Barbosa hablando con aplomo y diciendo esto: “la soberbia de Andrés Manuel L(i)ópez Obrador parece infinita. Morena no es un partido nuevo, cómo lo va a ser con rostros como el de L(i)ópez Obrador (…) Que no nos diga Andrés Manuel que quiere una alianza solo con la sociedad y ni a la esquina con el PRD, las coaliciones exitosas solo son con la sociedad. Nadie le va a rogar a AMLO con esa soberbia. El PRD nunca será cabús de nadie. El PRD debe transformarse y si no lo hace su destino será la extinción. Le recordamos a AMLO que una elección por la Presidencia no solo se gana en la Ciudad de México, sino en todo el país, donde por cierto en la mayoría de entidades la participación del PRD y Morena es marginal”.

La rueda del infortunio ha querido que Miguel Barbosa se convierta en el candidato de Morena a gobernador de Puebla. ¿Cómo la ven? O sea que la soberbia de Liópez sí resultó infinita, o finita, aquí los infinitos dan igual, y resulta que sí se le puede rogar a Liópez y además y, por si fuera poco, en esas entidades donde el PRD y Morena son marginales, el señor Barbosa competirá para ser gobernador. No somos nada; o sí, somos unos oportunistas del carajo. Estas comisiones declarativas ocurrieron, según colige Gilga, después de las elecciones en el Estado de México, en las cuales triunfó Alfredo del Mazo.

Corona de flores

El señor Enrique Cárdenas Sánchez contendió dentro de Morena con Liópez, perdón, con Barbosa. Liópez le pidió a Enrique Cárdenas que se sumara a la contienda en Morena para ser candidato a la gubernatura. ¿Y qué creen? Que la encuesta, una de ésas que hace Morena, no favoreció a Enrique Cárdenas. Liópez le dijo: lástima, Enriquito, para la próxima. “Morena me invitó a participar en un proceso interno, lo cual agradezco, pero no fui favorecido en su encuesta. No seré el candidato a la gubernattura de Puebla”.

Más claro, ni el lodo del subsuelo de la colonia Condesa. Las encuestas de Morena son cosa muy seria: nadie sabe quién las hace, nadie sabe en qué universo se llevan a cabo, nadie sabe el nombre de la empresa. Se sabe, eso sí, que son exactas, rápidas, inexorables, oh, sí. Andrés, los resultados de nuevo coinciden con tus simpatías, que coincidencia más bella. Song personeros… de la mafia… Ah, no, perdong, nuestras encuestas son perfectas. Martí: ¿qué estoy pensando? En el renacimiento de México, Andrés, eso se ve a lo lejos. Me caes bien por crítico, Martí, tú no te dejas. Mju.

Grandes palabras

Gil andaba pescando. Del charco de tinta salió esta palabreja: “proactivo”. La proactividad es algo muy serio y es una actitud en la cual alguien asume el control completo de su conducta de modo activo. Gil les dice: por el amor de Dios, si quieren ser proactivos nunca utilicen la palabra. Mejor simple y llanamente: eficiente o eficaz.

“Visualizar” es un verbo feo, contrahecho, va en silla de ruedas entre otras palabras muy orondas. Hacer visible mediante algún mecanismo lo que no puede verse a simple vista. Mirar, advertir, revisar, atender son mejores, pues caminan por su propio pie, nadie las empuja sobre la pantalla y el texto. Dicho lo cual, Gilga pasa a reposar. El pequeño problema es que Gil ha olvidado quién es. Si alguien lo sabe mande por favir y por favor un mensaje, Gamés padece también de amnesia selectiva. ¿Y si Gil es El Bronco? ¡Nooo! Hasta luego.

Todo es muy raro, caracho, como diría Paul Valéry: Lo que ha sido creído por todos siempre y en todas partes, tiene todas las posibilidades de ser falso.

Gil s’en va

