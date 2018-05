El abismo del PRI

Gil revisaba el sitio de encuestas Oraculus: 45% Liópez; 29% Ricardo Anaya; 18.5 José Antonio Meade. El candidato del PRI-Verde-Panal dijo en entrevista con seis periodistas de su periódico MILENIO: “Si fueran predictivas las encuestas, no tendríamos elecciones. No me preocupan las encuestas, me preocupa el perfil y la propuesta, contrastes, circunstancias. En las campañas hay noticias, actos, propuestas. Vemos todos los días a los candidatos hacer y decidir (…)”.

Gilga entiende a Meade, ni modo que se presentara a la entrevista con MILENIO y en una ataque de franqueza dijera con lágrimas en los ojos: Azucena, Carlos, Héctor, Juan Pablo, Carlos, Jesús, ustedes lo saben mejor que yo, nunca alcanzaré a Anaya y solo un milagro haría que yo ganara la elección. Les cuento, pero les pido que me crean, la virgen de Guadalupe llegó al cuarto de guerra y nos dijo: ¿ven ese lugar? Quiero que ahí pongan urnas, en ellas, hijos míos, florecerán los votos para el PRI-Verde-Panal. Como esta declaración sería al menos rara, el ciudadano Meade dice que le queda parte del primer tiempo, el medio tiempo y el segundo tiempo, si esto fuera un partido de futbol. Por eso dice que “las lecciones tienen tres momentos muy importantes: uno, de aquí hasta tres días antes de la jornada electoral (…) después tenemos que guardar silencio tres días (…) luego en la urna se vota y en esa intimidad toma uno la decisión de a quien confiarle el destino del país”.

Gamés se imaginó a sí mismo caminando sobre la duela de cedro blanco hundido en graves cavilaciones. Y de pronto se oye un grito: ¡eureka! Votaré por Meade en la intimidad de la urna. En fon.

La catástrofe

El ciudadano Meade es una cifra móvil, una cauda de mil números lo siguen ceros y ceros. Gil se siente incapaz de repetir ninguno de esos guarismos. ¿Quién viene detrás de esas signaturas, de esas cantidades, de esos coeficientes? Nada se ve, solo un cúmulo de números. Detrás viene el ciudadano Meade. ¿Y más atrás?, ¿qué son esas llamas, esos estallidos, ese polvo de derrumbe (de-de)? Ah, ese estruendo es la catástrofe del PRI.

De nueve gubernaturas, el PRI perderá ocho, dicen que ganará en Yucatán; la Presidencia de la República la perderá sin duda y, en un escenario en el cual Liópez podría ganar por un margen de 8 a 10 puntos o más, el PRI obtendría 17%. Escribe Enrique Quintana en sus Coordenadas de su periódico El Financiero: “Si consideramos el promedio de las encuestas publicadas después del primer debate, que además incluyeron una pregunta sobre intención de votos para diputados (Parametría, BGC y Reforma) encontramos que Morena obtendría 36%; el PAN, 24%; el PRI, 17%; Movimiento Ciudadano, 4%; PVEM, 3%; independientes, 2%; Panal, 2% y PES, 1%”.

De acuerdo con datos de Consulta Mitovsky, cuenta Quintana, en febrero de 2016, el PRI estaba en 34% de los votos; el PAN, en 23%, y Morena, en 12%. ¿Que ocurrió? Ocurrió Javier Duarte, César Duarte, Roberto Borge, Humberto Moreira, La Estafa Maestra y decisiones nefastas de gobierno y comunicación, como para apagar la luz e irnos todos a dormir. Le llaman “enojo social”, pero los poetas le llaman “emputamiento generalizado”.

No somos nada, el gobierno de Peña, la ruptura en el PAN de la que se encargó El Joven Maravilla, por cierto, ¿alguien ha visto a Anaya? Dicen que se está comprando unos sacos cortos como para ir al antro y unos pantalones de tubo, en fon; además, Morena despedazó al PRD. Así llegó Liópez a su 45% y probablemente a la Presidencia. Así llegará el PRI a 2019 con un partido pequeño, débil, desmoralizado, desacreditado, un sinónimo eterno de corrupción, al borde del abismo.

El Torito

Gil lo leyó en su periódico Reforma en una nota de Liliana Espítia. Un franelero estaba vendiendo y cobrando los espacios públicos, daba y repartía lugares para estacionarse en la calle, afuera del mercado de Coyoacán. Dos locatarios llegaron en un Sentra y se negaron a pagarle al franelero. Y por quítame estas pajas empezó una zipizape. De los insultos pasaron a los golpes en la calle Ignacio Allende. Y de pronto, uno de los locatarios, dueño de El Torito, sacó una pistola y le disparó al franelero y lo mató. Así nomás.

Todo es muy raro, como diría Woody Allen: Odio la realidad, pero es el único lugar donde se puede comer un buen filete. m

Gil s’en va

gil.games@milenio.com