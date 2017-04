Política sin propuestas

En días pasados, Margarita Zavala, ex primera dama de nuestro país y aspirante a la candidatura para la presidencia de México en 2018, visitó los Estados Unidos de Norteamérica, con el fin según ella, de conversar con el Senador John McCain, sobre la situación actual de los migrantes mexicanos en EUA y la importancia de mantener una buena relación bilateral. Al menos así lo manifestó mediante su cuenta de Twitter el pasado 6 de marzo.

En dicho encuentro con el senador republicano, la aspirante a la candidatura presidencial del PAN manifiesta que planteó la importancia de proteger a nuestros connacionales en Estados Unidos, así como de la preocupación que existe en México por los mensajes en contra de los connacionales que radican en el país vecino.

Como respuesta, John McCain, le señaló la importancia de mantener una buena relación entre México y Estados Unidos, por lo que expresó su interés por trabajar en áreas de entendimiento, además de refrendar su apoyo en la renegociación del Tratado de Libre Comercio (Tlcan), y de dialogar sobre el nuevo corredor I-11 que se construirá desde Nogales hasta Canadá.

Como resultado, ambos acordaron mantener una relación estrecha para seguir trabajando a favor de la relación bilateral entre las dos naciones, de acuerdo con un comunicado emitido por la panista.

Sin embargo, esta relación que hoy presumen tanto en redes sociales y que se quiere hacer ver como la inicial de la tan esperada solución a la problemática de los migrantes mexicanos, no es más que simple demagogia, pues tenemos que recordar que el partido republicano siempre ha dejado claro que en temas de inmigración lo suyo es la mano dura.

Fue precisamente John McCain quien en 2008 se paseó por la capital del país cuando enfrentaba las elecciones contra Obama, trayendo como bandera de su candidatura la necesidad de construir más barreras entre ambas fronteras. Dijo, en ese entonces, que se necesitaban “algunos muros, cercas virtuales, equipos de alta tecnología”, pero lo suavizó aclarando que estas medidas eran necesarias para implementar una reforma migratoria más flexible y comprensiva. Además, ya en 2006 había desarrollado una iniciativa de ley migratoria junto a Edward Kennedy, que el Congreso bloqueó.

Por lo anterior surgió entre Calderón y McCain una cercanía muy criticada, pero su cortesía siempre fue consecuente. Un ejemplo de esto, es la vez en que McCain aprobó la controversial lucha contra el narcotráfico que emprendió Felipe Calderón, y dijo: “Está luchando en estos momentos por el alma de su país”, en una entrevista con el programa Al Punto. “Tenemos que ayudarlo”.

Todo lo anterior hace pensar que esa visita se llevó a cabo con el único fin de posicionar a Margarita Zavala como un hada protectora de los migrantes mexicanos, para ganar adeptos rumbo al proceso electoral de 2018, aprovechando el tópico que ha levantado más inconformidades a nivel no solo nacional, sino mundial, aunque la realidad es muy distinta porque nadie en su sano juicio puede creer que McCain se vaya a olvidar de sus ideales republicanos y antiinmigrantes expresados desde 2008, por más cercanía que tenga con el matrimonio Calderón- Zavala.

Tanta sospecha levantó dicha reunión que Andrés Manuel López Obrador no desperdició la oportunidad para utilizarla en favor de su posicionamiento político, y el pasado domingo 9 de abril en un mitin en Xalapa, Veracruz, manifestó: “Margarita Zavala, esposa del ex presidente Felipe Calderón, fue a Estados Unidos y se reunió con el senador republicano John McCain para pedir apoyo y que no gane la izquierda en México”. Aseguró que en ese encuentro la panista le dijo a McCain: “¿qué va a hacer el gobierno de Estados Unidos? No puede permitir que en México triunfe una gente como Andrés Manuel, que gane la izquierda. Fue a pedir apoyo a un gobierno extranjero”.

En fin, unos haciendo uso del populismo y otros echando mano de las amistades que les heredó la presidencia de México, pero todos están ya en una lucha sin cuartel, con el objetivo de ganar la carrera hacia la Presidencia de la República; sin embargo, ante este escenario, los ciudadanos seguimos siendo testigos de una política carente de soluciones y propuestas que convenzan al electorado sin la necesidad de utilizar artimañas ataques y descalificaciones. Lamentablemente, esa es la realidad de nuestra política pobre y de nuestros políticos que con su falta de valores, principios e intelectualidad coadyuvan a hundirla más en el descrédito y la desconfianza.