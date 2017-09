Del Mazo, carga histórica

¡Al fin llegamos!, expresó JOSHEP KENNEDY, poco antes que su hijo JOHN F. KENNEDY, tomara protesta como el trigésimo quinto presidente de los Estados Unidos, el 20 de enero de 1961.

Sin duda, en paralelismo, cercanos al actual gobernador del Estado de México, ALFREDO DEL MAZO MAZA, refirieron "No hay día que no llegue ni plazo que no se cumpla".

En este contexto, el pasado viernes 15, luego que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) validó la elección, ALFREDO DEL MAZO, rindió protesta ante el Congreso local como nuevo gobernador del Estado de México, para el periodo 2017-2023.

De esta forma, ALFREDO DEL MAZO MAZA, de 41 años de edad, logra la trilogía gubernamental, al ser descendiente de dos ex gobernadores de esta entidad federativa.

Detrás de lo anterior, hubo un proyecto muy bien definido, así como de un camino largo lleno de vicisitudes.

Llega a dirigir los destinos, en muchos aspectos, del estado más relevante del país; donde se asientan más de 16 millones de personas.

Lo hace, en el momento de un proceso dialéctico de grandes retos, en que el Estado de México rompe récord en negativos.

Cuando, entre otros, la inseguridad, violencia y corrupción son principales indicadores.

Cuando esta porción del territorio nacional ocupa los primeros lugares de intemperancia contra las mujeres.

Cuando sus habitantes se instalan en el primer sitio de asaltos en el transporte público.

Cuando –como señala mi colega Héctor Moctezuma- las policías, tanto la estatal como las municipales ocupan el nada honroso primer lugar en corrupción, fenómeno que se da también en la Procuraduría de Justicia del Estado en donde las víctimas del delito tienen que pagar a los ministerios públicos y la policía judicial para que se investiguen sus denuncias.

Cuando la entidad cuenta con 8.2 millones de pobres, con más de 4 millones de personas sin servicios de salud y cuando casi 7 millones de mexiquenses padecen inseguridad alimentaria.

Cuando el hartazgo ciudadano por falta de opciones y propuestas está a flor de piel.

Cuando para 2018 habrá elecciones de presidente de la República, senador, diputados federales, locales y ayuntamientos municipales.

Sin duda, la carga histórica para resolverlos es muy alta. Ante ello, los integrantes de su gabinete tienen significativo compromiso y responsabilidad.

Así, los mexiquenses abrigan congruencia entre pensamiento y quehacer para alcanzar lo cardinal.