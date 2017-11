¡Día de muertos!

El enunciado de esta nota no es para hacer referencia a nuestra mundialmente conocida tradición en la que veneramos a los seres queridos que han partido. Lo es, para remarcar la violencia, corrupción, impunidad, insufi ciente rendición de cuentas, violación de derechos humanos y desaciertos, que conllevan cada día, como epidemia, a elevar el desafortunado índice de muertes en nuestro país. Una moneda siempre tiene dos caras, una de ellas nos muestra que nuestras instituciones encargadas de brindar seguridad a los habitantes de este país, al no lograr su cometido, se han erosionado La tarea anticrimen no ha resultado efi caz. El hecho delictivo ha crecido. La violencia agobia cada vez más a nuestro país.

Tan solo en 2016 se perdieron 23,953 vidas en México por homicidios. Cada día, más de seis decenas de familias sufren la tragedia de malograr a uno de sus miembros por asesinato. Al parecer, este año, las cifras serán mayores. La organización civil Semáforo Delictivo informó que las ejecuciones del crimen organizado en el país se han incrementado un 53 por ciento, respecto al lapso pasado. SANTIAGO ROEL, fundador del organismo, también señaló que entre enero y septiembre se reportan 18 mil 505 homicidios dolosos en el país, con 22 mil víctimas, lo que representa un 23 por ciento más en comparación con el mismo periodo de 2016.

En 27 de los 32 estados de la República se acrecentaron los asesinatos intencionales. Las entidades que registraron mayor aumento en este delito fueron: Nayarit, con 346 por ciento; Baja California Sur, con 153; Aguascalientes, con 121; Quintana Roo, con 101 y Baja California, con 72 por ciento. Los exterminios del crimen organizado, en la Ciudad de México, crecieron un 130 por ciento. ROEL considera que este año cierre con más de 24 mil homicidios y 18 mil ejecuciones, convirtiendo al 2017 en el peor ciclo de la historia reciente en materia de seguridad. Precisó que las cifras demuestran que la estrategia de seguridad está fallando; remarcando –sobre todo- que el Plan Mérida no funciona.

SANTIAGO afirma que ese programa norteamericano ha acarreado la guerra contra el narcotráfi co, principal causa de violencia de alto impacto. La directora general adjunta, en nuestro país, de tal iniciativa estadounidense, VIRGINIA KENT, comenta que su Gobierno trabaja con nuestras autoridades para mejorar la seguridad pública. La verdad es que ninguna explicación, mitiga la muerte ni el dolor de los deudos.