Cataluña inicia independencia

Estalló la crisis política en España. Este viernes 27, el Parlamento de Cataluña proclamó el fallo donde quedó instaurada la República catalana como Estado independiente, soberano, democrático y social.

CARME FORCADELL, presidenta del Parlamento catalán, expresó:"Asumimos el mandato del pueblo de Cataluña expresado en el referéndum de autodeterminación del 1 de octubre y declaramos que Cataluña se convierta en un estado independiente en forma de república".

"Hoy el Parlamento de nuestro país dio un paso largamente esperado y largamente luchado. Está en vuestras manos que las instituciones y los ciudadanos mantengan "el pulso del país" en el terreno de "la paz, el civismo y la dignidad", dijo PUIGDEMONT.

MARTA ROVIRA, diputada de la alianza proindependentista Junts pel Si (Juntos por el Sí), comentó: "Hoy fundamos un nuevo país. No será fácil, no será gratuito y lo sabemos, no será de un día para otro".

Frente a este "desafío inédito en la historia reciente de España", el mandatario español, MARIANO RAJOY, anunció el cese del presidente de Cataluña, CARLES PUIGDEMONT, la disolución del Parlamento catalán, la designación de SORAYA SÁENZ DE SANTAMARÍA como máxima autoridad en la región y, convocatoria a elecciones autonómicas para el próximo 21 de diciembre.

Es relevante señalar que a pesar que la resolución catalana sea declarada ilegal por el propio Senado y gobierno español; que no sea reconocida, en este momento, por muchos países del mundo; que los nacionalistas sufran represiones, desenlaces y contingencias; que para ellos sea un proceso arduo y largo; en el inicio de la independencia de Cataluña ya no hay "ni un paso atrás".

¿Cuáles son los porqués de ello?

Median premisas de índole racional y emocional.

La secesión catalana ampara su tesis –principalmente- en su regia historia, cultura y lengua propia.

Cavila que Cataluña desde su ocupación por las tropas borbónicas en 1714, es una nación oprimida por España al eliminar las instituciones catalanas y mandar la prohibición del uso de su lengua.

Que el territorio catalán goza de una sólida organización administrativa, comercial, educativa y, su propio derecho civil.

Que Cataluña no logrará su plenitud cultural, social ni económica mientras forme parte de España.

Que perciban y puntualicen abusos: "Madrid nos roba".

Lo anterior, es anecdótico. Este caso secesionista exaltará amplios debates entre quienes lo defienden y los que se oponen a él.