Sin referentes

¿Cómo pretendemos que se instaure la cultura si a la gente se le sigue manipulando sistemáticamente? El cultivo del engaño, de la mentira, acaba corrompiendo el espíritu. Se ensalza la ignorancia, se contrata al improvisado, al tramposo que produce adicción y desmantela la sociedad. La cultura florecerá en el jardín de las instituciones cuando estas impulsen a crear y a producir conocimiento, sabiduría, porque aun no hemos recorrido el camino arriesgado, valiente en provincia de proyectar a nuestros artistas. Si en un alto porcentaje traemos solamente eventos y descuidamos la detección, el impulso, la capacitación y la difusión de los creadores locales, estamos reduciendo a éstos potencialmente artistas, a la condición de espectadores.



Como usuario, consumidor y promotor de cultura lo digo con mucha honestidad y con vergüenza de mi ignorancia: en el mundo de la práctica, mis referencias siguen siendo muy anticuadas. No creo que cualquier tiempo pasado fue mejor; es más, creo que mi presente y el de Coahuila son mucho mejores que en tiempos pasados. No vivo anclado en el ayer, pero lamento mucho no encontrar en lo que oigo en la radio, por poner un ejemplo, la música que me resulte más atractiva que la que me sirvió de alimento e información en mis años jóvenes, y lamento mucho más no encontrar en las carteleras de la región, ya sean de teatro, de cine o en la televisión, algo que aporte otra cosa que no sea solamente entretenimiento.



Pero pues no hay de otra, hay que seguir adelante y defender la ilusión a medida que vas perdiendo a tus referentes. Me refiero a que a esos referentes con los que compartía para avanzar, ya no los puedo tocar, no puedo conversar ni reír con ellos. Perderlos quiere decir que ya no puedo llamarlos, que cuando tengo que hacer algo o me entero de algo lo primero que pienso es, por ejemplo, “¿qué me diría Ludwik Margules, si se enterara de mis actuales circunstancias”? o ¿cuál sería la opinión de Guillermina Bravo sobre la reinante situación del arte en nuestro país?





lonxedaterra@hotmail.com