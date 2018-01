¿Cuál es el proyecto de Cultura Municipal, Apá?

¿Cuántas esperanzas sobre el desarrollo cultural en La Comarca se generaron y se están generando ahorita? ¿Cuántas expectativas generan una y otra vez los candidatos para la renovación de una administración pública?



Muchas de las personas que estamos involucradas de una manera u otra en el trabajo relacionado con la Cultura, curiosamente y por singular ocasión, coincidimos en que un nombramiento hecho al vapor o como pago de un compromiso político o de campaña por parte del Presidente Municipal Jorge Zermeño Infante, podría ser de adversas consecuencias para la cultura en particular y en general para todo el municipio, por no decir de paso, para toda la Comarca Lagunera, ¿La cultura como herramienta de transformación social les interesa de verdad al nuevo alcalde y a su funcionario de cultura? Porque podría haber una depresión de este sector cultural municipal si el nuevo Director del Instituto Municipal de Cultura y Educación, Elías Agüero Díaz Durán, no tiene el tiempo suficiente, aún otorgándole los necesarios recursos para operar, o no está preparado para levantar un proyecto cultural más allá de “Moreleando”, ún proyecto del tamaño y las necesidades que el municipio de Torreón requiere en estos momentos trascendentes de desarrollo económico y social y, sobre todo, de seguridad que el municipio necesita



Difícil tarea, aunque no imposible, ésa de encontrar un proyecto cultural que integre al municipio en toda su extensión para que contribuya a la formación y estímulo de los creadores, que genere públicos y promueva mercados para el arte y la cultura, que busque estrategias para dar el salto a la profesionalización del arte en Torreón e ir dejando atrás un “amateurismo” en el que nos hemos penosamente estancado.



A Elías Agüero y al equipo que le acompaña en esta responsabilidad, les pedimos sensibilidad para escuchar, porque no es lo mismo administrar antros en La Morelos, o generar cultura con conectes creativos de la calle a tener todo un proyecto a desarrollar que la mayoría de los creadores desconocemos.



Un 2018 con mucha salud y buena fortuna para todos.





lonxedaterra@hotmail.com