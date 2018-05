Nuestra ética política

Me niego a considerar que todas las mentiras que dicen los políticos son iguales, admitiendo el refrán popular que dice que todos los políticos mienten. La mentira tiene fronteras y características auténticas, pero no estoy dispuesto a que se extienda la falsedad de que sea equilibrado el tamaño de las mentiras que con tanta facilidad expresan los políticos paternalistas con otra clase de políticos que emiten mentiras políticas de calidad y tamaño muy superior a los que suelen estar acostumbrados en otros países y que hubieran dejado pasmado a Max Weber cuando distinguió la ética de la convicción, de la ética de la responsabilidad.

Lo que llama poderosamente la atención no es tanto la pedestre desfachatez de las mentiras que escuchamos de algunos candidatos como “ya sabes quién” y la de otros que, en maridajes políticos contra natura, encabezan la coalición “Por México al frente”, sino la santísima desvergüenza de los desmentidos correspondientes.

Se puede mentir por equivocación, por improvisación, por intereses ocultos, por fanatismo, por obediencia, por ideas, creencias o incluso mentir en razón de la ética de la responsabilidad más o menos laica. Ok, pero con las contradicciones que hemos visto que vienen después, hay que tener un enorme cuidado, porque ahí es donde se la juegan y nos la jugamos los votantes.

Existe también esa terrible verdad hebrea y latina del amén, que distingue dos clases de mentira: la que inmediatamente se absuelve y diluye por confesión por aquello de que el fin justifica los medios (en todo caso la manipulación de los medios) y luego esas mentiras laicas que conducen al infierno por la sencilla razón de que no están en gracia del Dios de esa religión que tiene el monopolio de la verdad y que es la de nuestro país.

Cuando los candidatos se desdicen o desmienten, no solo no se ruborizan cuando ofrecen rebuscadas excusas en la mejor tradición judeo cristiana. No, mienten como alcahuetes, como rufianes mantenidos y luego se comportan ofensivos en la falsedad de lo desmentido, Y esto creo que es algo original en la ética política orgullosamente “Made in México”.





