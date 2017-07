Reflexiones

Algunas veces los mejores sueños se cumplen, los anhelos que parecían más imposibles también, sólo que quién deseó y soñó eso, ya no llega a saberlo, porque en la espera se le fue la vida, y porque el futuro es demasiado largo para la brevedad de la existencia humana. Kafka, Stendhal, Van Gogh, Cervantes y muchos otros aguardaron sin saber que la victoria era suya y que el porvenir los reverenciaría.

Todo el que aguarda sabe que la victoria es suya, dice Antonio Machado. Pero el que muere aguardando muere vencido, y tal vez ni le sirve siquiera de alivio lo que dice el último verso de ese poema de Machado: “que el arte es largo, y además no importa”.

Le importa a nuestra vanidad, a nuestro deseo legítimo de reconocimiento, aunque los dos suelen encontrarse tan mezclados que casi nunca es posible distinguir el uno del otro.

En vida, a Cervantes, por ejemplo, lo despreciaron las figuras más selectas de la intelectualidad de Madrid. Seguramente murió pensando que no habría logrado gran cosa, que le había faltado tiempo para escribir lo que soñaba y me acuerdo con algo de lástima y solidaridad de aquel hombre a quién quiero tanto, muerto y enterrado en su pasado lejano, en las vísperas del grandioso futuro que ni siquiera llegó a vislumbrar, y que quizá, al final de su vida, no le habría importado tanto.

Una novela editada, aunque tenga pocos lectores, es algo, existe de una forma tangible.

Pero una obra de teatro que no se representa está tan muerta como una música que nadie ha tocado, tan muerta o en un estado cataléptico que puede durar para siempre.

Así, de esa manera, se han quedado enterrados muchos proyectos literarios, teatrales, muchas partituras musicales importantes.

En nuestra Comarca, las mesas de análisis sobre temas de cultura que a todos nos deberían de importar, han brillado por su ausencia desde hace años. Hay que señalar que una de las causas principales de que esto suceda, ha sido la falta de conciencia de gremio entre los creadores de la Región. Menos eventos y más reflexión.





