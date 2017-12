Nombramientos en cultura

Las elecciones pasadas en Coahuila pusieron de manifiesto una vez más el poco interés que los políticos de la comarca tienen en la cultura. Sería deseable que se entusiasmaran con un proyecto cultural en cada municipio que conforma la Región Lagunera y que además, supieran transmitir ese entusiasmo, que hicieran de la cultura un instrumento indispensable también para el desarrollo, con funcionarios que tuviesen amor a la responsabilidad a la que se enfrentan, igualmente, de la capacidad para ejecutar proyectos viables, contar con un presupuesto decente que les permitiera concretarlos.



Desgraciadamente eso no se vio en las campañas. Es lamentable ver que los Alcaldes electos de la Región Lagunera de Coahuila cuando se les pregunta por el tema de la cultura, empiecen a cantinflear y busquen salirse por la tangente. Parece ser que a la mayoría de la clase política de nuestro país se les olvida, o no saben, que no puede haber democracia sin cultura, sin educación.



En las entrevistas a los candidatos cuando andaban en campaña, ninguno dijo en los medios “como” le iba a hacer para tener un progreso cultural que lleve, por lo menos, el mismo rumbo y no el opuesto al desarrollo que tienen en la actualidad las ciudades que conforman la región.¿Sabrán los nuevos directores de cultura municipal siquiera como abordar el tema que les compete con los habitantes de las muchas colonias obreras que proliferan cada vez más en Torreón, Matamoros, Francisco I. Madero, San Pedro de las Colonias o Viesca ante el inquietante éxodo rural?



Tremendo paquete tienen los ediles electos para designar a los funcionarios de cultura, quienes además de estar capacitados, deberían presentar un proyecto, tener vocación de servicio e implementar estrategias para generar recursos.



A la vista de los efectos, en ciertos casos, la repetición del cargo funciona en algunos municipios si quién acceda a esa responsabilidad tiene la madre de todas las ciencias: La Experiencia, que unida ésta a un buen equipo de trabajo con vocación de servicio, austeridad en el manejo de recursos y resultados tangibles, podemos tener esperanza en que vuelva la capacitación, la detección de talentos y su difusión.





