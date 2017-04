Necesario registro

En 1985, la directora de teatro Marta Luna, me pidió que escribiera un diario, una bitácora en donde registrase lo que me llamaba la atención del proceso de la obra que estábamos ensayando para la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde entonces a la fecha he ido constatando en libretas todo lo que me ha interesado. Todo lo que he escrito atrás, desde que volví a Coahuila, intento darle forma, pero me falta tiempo. Todo lo que inicio me parece pobre e inaprensible en toda su riqueza.

Nunca como ahora había sentido con esa fuerza la impotencia de expresar algo y la necesidad de hacerlo. ¿Cómo proporcionar en toda su complejidad lo grotesco, lo trágico, lo esperpéntico, lo ridículo, lo sublime, lo cursi, lo descabellado, lo sublime en un mismo texto, por ejemplo, o el choque de una misma situación de dos mundos opuestos, (el que dejé atrás y el de ahora), del que saltan chispas que iluminan lo que en la vida cotidiana quedaba oculto? Es muy compleja esta realidad. Mis posibilidades nuevas de expresión se han visto reflejadas en esta columna y por ello, busco y experimento nuevas maneras de decir las cosas, pero no sé si lo consigo.

Me planteo el cómo encontrar la forma adecuada que exige aquello que quiero decir, abrir bien los ojos y empaparme de lo que estoy viviendo. No son ideas las que me faltan, ni asombro para percibir el mundo que me rodea y lo que se viene en un futuro, sino ánimo y fortaleza suficiente para recopilar tantos acontecimientos. Es la imposibilidad para denunciar lo que me indigna porque aún conservo un potencial crítico en momentos así, pero también soy consciente que la palabra escrita pesa, que lo que se lee, va quedando poco a poco. Me duele el engaño colectivo, la gente sencilla que traga lo que los medios de comunicación y las redes sociales traman. Me preocupa la información tergiversada, la opinión pública confundida. Si no hay información cierta, las noticias sobre las que se asienta el pensamiento, conducen a caminos sin salida.





