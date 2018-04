“Gaudeamus Igitur” (Alegrémonos pues)

La atención del trabajo teatral, tomando éste como un hecho cultural, educativo y social, trae varias observaciones, entre ellas la más característica: la ineludible necesidad de una protección de los tres niveles de gobierno. No es suficiente que en un Estado coexistan uno o varios tipos de trabajo teatral, sino que ya era inexcusable la apertura de una Licenciatura en Arte Dramático en Coahuila.

Cualquier otro tipo de teatro puede o no desaparecer, pero el teatro comprometido con un proyecto cultural, social y educativo, no puede y no debe, de ninguna manera eclipsarse. De lo que se concluye el porqué la Universidad Autónoma de Coahuila haya abierto la Escuela de Arte Dramático en Torreón. ¡“GAUDEAMUS IGITUR”! porque ahora ha comenzado a solucionarse uno de los inconvenientes que han postrado al teatro en nuestra Entidad.

El teatro es o debería ser un servicio público, por lo que, como tal servicio, habría que ir implementando estrategias, para el desarrollo de quienes intentan egresar de esta Escuela como parte y pieza clave del progreso de la comunidad para que tengan la calidad competitiva suficiente como para mostrarlo en diferentes escenarios de nuestro país o del extranjero con una Licenciatura que los avale.

Esta gestión no debería ser entendida como una simple ayuda, auxilio o favor, ya que se trata aquí de una actividad cultural que realiza un producto cuya demanda es inferior a la oferta y que, además, es un capital esencial que, como motor, impulsa la generación de nuevos públicos y, refleja, como un espejo, la realidad que nos circunda, para que el espectador se vea en él, se reconozca y se lleve una reflexión sobre lo que acaba de ver.

Se trata de convertir al “espectador- consumidor” en “colaborador activo”. Se puede competir a nivel artístico porque el talento existe.

Del teatro surgen los actores, los directores, los escenógrafos, los iluminadores, los vestuaristas y los dramaturgos, pero al no tener una formación en cada una de esas especificidades, se Iban a otras entidades, el talento local se perdía como el agua del río en el mar.





