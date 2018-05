Dar sentido a la existencia

Desde joven siempre he luchado y celebrado por todo aquello que nos haga más libres, no más atados. Me dirigí, me dirijo y me dirigiré a los tiempos y a las zonas minoritarias de las mayorías, donde habitan y reside la sinceridad, la fraternidad, la comprensión y el anhelo de iluminación y de belleza.

Siempre he procurado y gestiono transformar en grupo selecto y diferenciado al mayor número de personas, sin aniquilar las élites, tratando de posibilitar la igualdad por arriba, hasta las constelaciones, no en los charcos. Nuestra época es difícil para esto que parece presuntuoso, pero no hay ninguna actitud auténticamente humana que se oponga a lo que de más humano lleva la persona en su centro: La apasionada búsqueda, el indomable afán, la inquebrantable aspiración hacia el arte.

Por encima de cualquier otro oficio, de la política, creencia o trabajo: por encima hasta de la propia vida.

Y es que la belleza, lo mismo que el amor, es quién hace moverse al sol y a las demás estrellas. Por lo tanto a nuestra sociedad actualmente solo le quedan dos posibilidades: una, devorarse a sí misma hasta acabar con la vida del planeta y la otra, devolverle el sentido a esta existencia.

En esta sociedad que nos tocó vivir, necesitamos con urgencia mirar a nuestro alrededor, para percibir gratuitamente personas fascinantes, cosas encantadoras como los colores, texturas, flores, frutos; obras de arte que hayan dejado nuestros antecesores y contemporáneos en esculturas, pinturas, partituras, etc. que sirven para tallar la piedra bruta de nuestra inteligencia hasta dejarla pulida como una fina joya.

Parece ser que la más avanzada tecnología informática puede diseñarnos el rostro y el cuerpo ideales, pero siempre les faltará el estremecimiento y la vibración que no provoca en nosotros lo que la disciplina filosófica de la estética mueve, algo espontáneo, excitante, a lo que, para nuestra infelicidad ahora no se está habituado. Las bellas artes son una legítima aspiración del ser humano contra la que nada pueden hacer religiones, dictadores, ni fundamentalismos.

Sin el arte, la vida no estaría completa y quizá el mundo fuese un gran error.











