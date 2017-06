Ciencias de la Salud en Piedras Negras

El jueves 22 de Junio pasado realizamos una visita un grupo de maestros y autoridades académicas a la Escuela de Medicina que la Universidad Autónoma de Coahuila ha iniciado desde Enero del 20013 en Piedras Negras, Coahuila. ¡Gran sorpresa!

¡Espectacular! .Puedo relatar desde aquello que he visto y vivido y lo que pude observar fue una Escuela magnífica, con tecnología de punta, con tantos adelantos científicos y tecnológicos que pensé para mis adentros en mi alma mater de Santiago de Compostela. No había posibilidad de la dialéctica de la Comparación, durante el recorrido me di cuenta de la gran importancia del Campus Ciencias de la Salud de Piedras Negras y por las circunstancias que justificaban una Escuela de tal magnitud, única en México.

La extensión del Estado de Coahuila, lo hace diferente a otros Estados en relación a cobertura de servicios de salud y el instalar una Escuela en la Región Laguna o en Saltillo, no producía ningún impacto en la zona fronteriza, o carbonífera, pues las distancias son de más de 500 a 650 km.

Desde hacía varias décadas la falta de personal médico era evidente en esa región, y en los últimos, años se había intensificado.

La mayoría de los médicos originarios de esta área que realizaron sus estudios de medicina en otras ciudades como Saltillo (446km), Torreón (624) Monterrey (428), etc., no regresaban a su lugar de origen, estableciendo compromisos que favorecían la decisión de quedarse a radicar donde estudiaron, por lo consiguiente esta era hasta ahora, una de las causas principales de la falta de médicos en la Región Fronteriza. Instalar una Facultad de Medicina en esta ciudad, era una necesidad imperativa que a su vez sirviera como detonante de esta área en el aspecto académico, deportivo y cultural, así mismo será la solución para la constante insuficiencia de médicos en esta zona.

Enhorabuena a los jóvenes estudiantes de Medicina, al Rector de la UAC, Lic. Blas Flores, a la Diputada Federal, Carolina Vigiano Austria, población y demás autoridades por echarle tantas ganas para concretar un proyecto tan justo y necesario para nuestro Estado.





lonxedaterra@hotmail.com