Cambios necesarios postelectorales

Hay un refrán popular que dice que no hay mal que por bien no venga. No Es verdad del todo, pero hay algo de cierto o por lo menos se quiere decir lo que un filósofo chino explica muy bien en su tesis de los contrarios: Cada cosa, buena o mala, lleva dentro su contrario y eso es lo que hay que buscar. Y eso es lo que debemos hacer siempre que atravesamos un mal momento o una dificultad: primero tratar de resolverla y si no está en nuestras manos (hay que seguir intentando aunque no esté), buscar la manera de sacar una enseñanza.

De todo lo que ha ocurrido en las recientes elecciones del 4 de Junio pasado todos podemos sacar múltiples y ricas experiencias, y, además tendremos que aprovechar el tiempo al máximo para profundizar en un análisis que nos permita sin simulaciones, abrir nuevos caminos que enriquezcan la vida de los coahuilenses y contribuyan a su desarrollo.

Una sociedad débil, ignorante, en la que el vínculo social está roto y la acción política se reduce al silencio y al consentimiento, es el requisito necesario para poder efectuar, sin oposiciones internas, políticas que excluyan estructuralmente a una parte de la población, eliminando así cualquier obstáculo al ansia arrolladora de acumulación de los grandes entramados financieros e industriales. Así se empieza a entrelazar la relación entre pobreza, exclusión social y temor, que traen como consecuencia sociedades despolitizadas, ignorantes y temerosas. Esta falta de control sobre los supuestos procedimientos de seguridad es el resultado de un consentimiento colectivo.

La necesidad de la reivindicación de una conciencia ciudadana desinformada, requiere un ejercicio de lectura que trate de una revisión conjunta que abarque a todos aquellos contenidos que tratan sobre la expansión del neoliberalismo, sin olvidar a los de la ideología de la seguridad, porque ésta última está destinada a fortalecer y a la vez flexibilizar el control de la población.

Hay que encontrarle el lado bueno que lleva consigo toda contrariedad. Evolución significa cambio, pero, para ello, las medidas a tomar en los comités de los partidos perdedores deben ser aplicadas urgentemente.





