Actual profecía apocalíptica (Obstáculos a la supervivencia)

Esta vez, como en el cuento del lobo, casi nadie parece hacer caso de que “El mundo se acaba”, porque hay personas, grupos, movimientos en la actualidad que sí toman en serio la amenaza que el sistema económico existente supone para la supervivencia de vida en el planeta tierra.

En México, no se han dado pasos significativos para hacer frente al deterioro ambiental, la contaminación de las aguas de los ríos y de los mares, la desertificación de la tierra, la devastación de nuestros montes y selvas, la contaminación atmosférica y a todas las secuelas que va dejando el cataclismo desarrollista.

Si los humanos seguimos dedicados a la ambición de acumular productos materiales en ciertas partes del planeta a costa de desertizar la mayor parte de su superficie y agotar los recursos naturales, las actuales crisis de los energéticos y de la producción de alimentos, desembocarán en una hecatombe que amenaza con extinguir la vida de la especie y quizás la del planeta mismo.

Esto no es una moderna predicción, sino el mensaje central de uno de los esfuerzos científicos más documentados de los últimos tiempos. Si no empezamos a ser activistas ecológicos ya, la vida en la tierra se extinga y tal vez a la actual generación humana puede no sucederle ninguna.

Quién este texto suscribe, enérgicamente demanda a todos los candidatos en sus próximas campañas, que hagan énfasis en el respeto al medio ambiente frente a la masificación industrial y al crecimiento de la mancha urbana; en el equilibrio biológico frente a la acumulación de basura no biodegradable; ahorro en los recursos naturales frente al despilfarro consumista: valor de uso frente a valor de cambio; calidad de vida frente a rendimiento; satisfacción frente a ganancia; serenidad frente a puntualidad inflexible.

Los valores de los actuales sistemas económicos y aún de la social democracia, quedan ecológicamente conceptuados como obstáculos a la supervivencia.

¿Cómo avanzar el lento paso que con respecto a este tema llevamos? Tal vez la alternativa decisiva sea la que separa a la ecología como ciencia recuperable, del ecologismo como militancia humanista y liberal.





