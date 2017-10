Tribunal laberíntico

El PRI y el Frente por la Dignidad de Coahuila reaccionaron a la anulación de gastos de campaña de Miguel Riquelme que ponían en riesgo su victoria en los comicios para gobernador, la cual será definitiva hasta que TEPJF resuelva todas las impugnaciones. En una nota titulada “Sentencia del TRIFE asegura triunfo legal de Miguel Riquelme”, remitida por David Aguillón, presidente de la Fundación Colosio, se da el caso por zanjado.

Al revocarse gastos por 1.9 millones de pesos en Facebook, prorrateo operativo, producción de spots y otros conceptos, “el INE deberá de informar al Tribunal sobre estas adecuaciones (…) lo que resultará en 408 mil 045 pesos con 56 centavos por debajo del tope campaña, lo que representa un -2.12% del tope establecido por la ley”, dice la información.

Sin embargo, en el comunicado 188/207, el TEPJF aclara: “exclusivamente fue objeto de análisis la legalidad de la fiscalización de una parte de los gastos de campaña en la elección de gobernador, efectuada por el INE. (…) la decisión no prejuzga sobre la validez de la elección, pues esta corre a cargo de la autoridad electoral local y sigue su propia cadena impugnativa”.

El TEPJF revocó las conclusiones 14, 14 bis y 41, acerca de otros gastos de campaña, solo “para el efecto de que la responsable (el INE) emita una nueva resolución. (…) aún faltan por resolverse diversas etapas relativas a la (fiscalización y) calificación de la elección”.

A ello se refirió Guillermo Anaya en un mensaje por Facebook: “El último clavo de la tumba del PRI es la queja número 141 (…). En los próximos días o semanas volverá el INE a resolver esta queja y volverá a incrementar el rebase del tope de campaña del candidato del PRI. Por eso están tan nerviosos (…) enviando una serie de desinformaciones para bajar el ánimo”.

“(El TEPJF) amarró las manos al INE”, pero aun así “(Riquelme) no será gobernador (…) habrá nuevas elecciones ya que nadie está por encima de la ley”, declaró Armando Guadiana. Javier Guerrero publicó en Facebook: “Que no nos quieran engañar, esto no se ha terminado, los ciudadanos debemos seguir atentos a cada una de las etapas del proceso”.





