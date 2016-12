Saltillo y el poder

El ambiente en el Parque Las Maravillas, donde Isidro López rindió su informe, era de fiesta a pesar del frío. El tercer alcalde no priista de la capital podría ser el futuro gobernador. El PAN anunciará el 10 de enero a su candidato para las elecciones de junio. Seis aspirantes participan en el proceso de evaluación y consulta. Guillermo Anaya, Luis Fernando Salazar e Isidro encabezan las preferencias.

Antes de la ceremonia del 5 de diciembre, López visitó Espacio 4, donde entregó una copia de su tercer informe. Le pregunto si su decisión de entrar a la política, donde las cornadas son más frecuentes que en los toros, fue acertada; si está preparado para ser gobernador, y en qué se ha equivocado. “Sí, siento que hice lo correcto. Sí, estoy preparado, gracias a mi formación en las empresas familiares, en Estados Unidos y en la maestría en administración de empresas. Pude haber tomado decisiones más rápido. (…) pero lo importante es aceptar los errores y corregirlos”.

López preside la Conferencia Nacional de Municipios de México, la cual agrupa a los dos mil 446 alcaldes del país, la mayoría del PRI y el PAN. Guadalajara y Ciudad Juárez son gobernadas por Enrique Alfaro (Movimiento Ciudadano) y el independiente Armando Cabada.

Hasta hace cuatro años, el nombre de Isidro López remitía al bulevar llamado así por voluntad del gobernador Flores Tapia, en honor del fundador del Grupo Industrial Saltillo. Este año, su nieto ocupa el quinto lugar en el Índice de Satisfacción del Desempeño de Alcaldes, elaborado por Gabinete de Comunicación Estratégica.

También es el primer alcalde panista de la capital con posibilidades de ser gobernador. Ese paso lo dieron antes, por el PRI, Humberto Moreira, Enrique Martínez y Eulalio Gutiérrez.

Un empresario, vecino de asiento en el Parque Las Maravillas, me dice sin ambages: “Votaremos por el candidato de Saltillo, sea del PRI o del PAN”. La baraja tricolor la forman Jericó Abramo, Hilda Flores, Enrique Martínez hijo y Jesús María Fraustro. La panista se reduce a uno solo: Isidro López. Saltillo, lo he escrito otras veces, no cederá fácilmente la gubernatura.





