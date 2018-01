La cuenta de los días

Los días se van acumulando al transcurrir del tiempo para formar semanas, meses, años, siglos. Y el hombre ha utilizado los astros para tratar de llevar una medida del tiempo, lo que llamamos “calendario” que son sistemas de cómputo de días, con ellos se rige la vida social, civil, religiosa y escolar de los diferentes pueblos que han habitado este planeta. Una de las características para que a un grupo humano se le considere por los especialistas como civilizado, es precisamente el de haber confeccionado un calendario, ya que esto precisaba de conocer los ciclos de la naturaleza, las diferentes estaciones del año, los que les daba la oportunidad de desarrollar la agricultura y esto les permitía establecerse en un lugar fijo naciendo la arquitectura y el urbanismo con todas las consecuencias socioculturales que esto implicó. Se idearon diferentes modelos matemáticos con los que el hombre ha pretendido seguir la duración de diversos ciclos astronómicos, principalmente los que están relacionados con el movimiento aparente del Sol y la Luna, los cuales contienen implícitamente el movimiento de traslación y rotación de la Tierra, así como el de la Luna en torno a la Tierra. En el año 45 a C. Cesar, emperador romano instituyo el calendario Juliano de 365.5 días exactamente, el cual fue modificado por el papa Gregorio XIII en 1582, con ayuda del profesor de matemáticas jesuita Christopher Clavius, ya que el calendario juliano se había desfasado con respecto a las estaciones, ese año fueron omitidos 10 días, siendo el jueves 4 de octubre seguido inmediatamente por el viernes 15 de octubre. Este cambio fue realizado con el objetivo de restablecer el 21 de marzo como fecha del equinoccio vernal. Gran Bretaña y América no adoptaron el calendario georgiano hasta 1752, teniendo que omitir 11 días. Posteriormente el calendario ha sido mantenido acompasado con la fecha del equinoccio vernal introduciendo un año bisiesto cada cuatro años, como hacia el calendario juliano. que consistió en agregar un día en todos los años que sean divisibles por cuatro; a estos se les llama años bisiestos, se exceptúan aquellos años seculares, o de final de siglo, que no sean divisibles por cuatrocientos, por ejemplo, 1800, 1900 y 2100 no son años bisiestos, en cambio 1600 y 2000 si lo fueron. Este intento por entender el movimiento de los astros y tenerlo como referencia en el cómputo del tiempo ha llevado a conceptos complejos relacionados con su movimiento propio, como son; año anomalístico, año civil, año sideral, año trópico, perihelio, equinoccio y algunos otros. Los pueblos mesoamericanos desarrollaron un calendario bastante preciso, llevado a su máxima exactitud por los mayas, el calendario Maya es un sistema complejo de diferentes cuentas; llamadas, Tzolkin, Haab y el Tum, el primero actúa como un ordenador, el segundo funge como año civil y el ultimo es el que lleva el computo del tiempo, de 360, 260 y 365 días respectivamente, el uso entretejido de este sistema y el descubrimiento del concepto matemático del cero, es lo que lo hace bastante preciso en el transcurso de unidades de tiempo muy grandes, kines, uinales, tunes, katunes, baktunes, pictunes, kalabtunes, kinchiltunes y alautenes; son los que llevan la cuenta de los días, meses, años y periodos de tiempo transcurrido más largos. Es en este sistema donde los movimientos de los diferentes cuerpos celestes recorren su camino en una sincronía perfectamente armoniosa.

Aunque nos parezca complejo el concepto del Tiempo, nuestro ciclo vital como el declive físico y el proceso de envejecimiento o una mirada al espejo nos darán una visión lineal del tiempo, que, desde el pasado, avanza en una única dirección a través del presente y hacia el futuro.

