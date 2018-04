Las constelaciones de invierno se despiden por el horizonte poniente al anochecer, el “valiente” Orión huye ante la aparición por el oriente del gigantesco Escorpión en su vano intento eterno por alcanzar al cazador, Betelgeuse la última en desaparecer parece invitar a los hermanos Pólux y Castor para que la acompañen. Por el horario de verano oscurece después de las 20:00 horas, si observamos la bóveda celeste a las 21:00 horas en dirección del horizonte oriente, por donde salió el Sol, podremos ver dos estrellas alineadas muy brillantes, Arturo y Spica, la primera del lado izquierdo en dirección norte cuyo nombre proviene del griego que significa “El guardián de la Osa” es la estrella más brillante de la constelación llamada Boyero, y la tercera después de Sirio y Canopus de todas las estrellas que podemos ver a simple vista, al observar su posición con respecto al asterismo perteneciente a la Osa Mayor, llamado “La cazuela” entendemos el porqué de su nombre, esta estrella se encuentra dentro de la llamada Nube Interestelar, en la cual se mueve el sistema solar, se encuentra a tan solo 36.71 años luz de nosotros, y de acuerdo a su clasificación estelar, o sea en base a sus características espectrales, es una estrella tipo K 1.5 III, es una Gigante Naranja y es una estrella “vieja” con más de once mil millones de años de edad, de población II, por lo que se tiene la hipótesis de que esta estrella anteriormente pertenecía a una galaxia enana satélite de la Vía Láctea y que hace millones de años esta fue absorbida por nuestra galaxia. Del lado derecho, hacia el sur tenemos a Spica la estrella más brillante de la constelación de la Virgen, posiblemente el astrónomo griego Hiparco nacido en Nicea, derivado de Niké, es decir, ‘victoria’, es una antigua ciudad de Asia Menor, fundada por Antígono en 316 a. C. con el nombre de Antigonia. En ella se celebraron dos importantes concilios. La Nicea actual es una ciudad de Anatolia Turquía, pero hace más de dos mil años, este personaje descubrió la precesión de los equinoccios a partir de los datos que se tenían de esta estrella, cuyo nombre proviene del latín, espiga, o sea, el grano de trigo, se encuentra un poco más alejada de nosotros que Arturo, a 260 años luz y es un sistema binario, con sus componentes tipo espectral B IV, y es la más cercana al sistema solar con masa suficiente para acabar su vida como una Supernova de tipo II, ya que es el resultado de la imposibilidad de producir energía una vez que la estrella ya alcanzado el equilibrio estático nuclear con un núcleo denso de hierro y níquel y por las temperaturas presentes no pueden fusionarse. Si tenemos paciencia y esperamos una hora más, tendremos la oportunidad de ver subir por el oriente un objeto muy luminoso que corresponde al gigante del sistema solar, Júpiter, con unos binoculares podremos observar la danza de sus cuatro satélites descubiertos hace más de 400 años por Galileo Galilei, quien bautizó a los satélites como “Mediceos”, en honor a Cosme de Médicis, duque de Florencia. Actualmente tienen nombres de la mitología griega; Ío, Europa, Ganímedes y Calisto, cerca de la una treinta de la madrugada si el sueño no nos ha vencido veremos a nuestras estrellas culminar en el cenit, dominando el cielo de primavera junto con Régulo que es el nombre de la estrella más brillante de la constelación de Leo, es una de las cuatro «estrellas reales» mesopotámica, y por el oriente haciendo su entrada triunfal el majestuoso señor de los anillos, Saturno, que bien vale la pena la desvelada para darle una mirada por el telescopio antes de irnos a la cama para iniciar nuestras actividades diarias en unas horas más, posiblemente tengamos sueños con estos astrónomos y pueblos de la antigüedad que igual que nosotros observaban los misteriosos puntos luminosos de la noche, tratando de comprender su lugar en el vasto universo.

Para mayor información de las actividades de la Sociedad Astronómica Guadalajara, A.C. visitar nuestra página www.sagdl.org