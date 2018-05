Mexicanas lejos de la política

A 64 años que obtuvimos derecho al voto, a 36 que se postuló la primera mujer a la presidencia, y a la fecha que aún no se vota con conciencia, las mexicanas seguimos estando lejos de la política. Somos incluso poco tomadas en cuenta por los mensajes de los actuales candidatos, a pesar de que somos 52 por ciento en la lista nominal del país

Sin embargo el fenómeno de escasa información y nula independencia para ir a votar aún se sigue dando en las mujeres del país, que consideran esto de poca importancia y que son un manifiesto de la cultura machista que continua influyendo en nosotras.

Por eso el ejercicio democrático para decidir los 3,400 cargos de elección locales y federales de julio próximo, será una consecuencia del escaso conocimiento que muchas manifiestan y la influencia que otros les ejercen, a pesar de que en ello van de por medio la solución de problemas propias del género.

Vivimos en una sociedad donde los conocimientos y las pláticas de política son más para los hombre, las mujeres manifiestan su rechazo al tema porque se tiene escasa información, prejuicios o creencias de sumisión de antaño. Porque ello es suplido por banalidades como: las telenovelas, estar a la moda, enterarse de la vida de los demás o cultivar la vanidad. Desde luego esto más arraigado en las mujeres sin educación democrática.

Las mujeres debemos responder de manera responsable ante el llamado de las próximas votaciones y los candidatos considerar todos los factores que conforman en esta decisión .Sin embargo aún hay mucho que aprender como ciudadanas y trasmitirlo a nuestros sucesores.

Aunque ha habido un repunte en las últimas generaciones de jóvenes en la participación en el desarrollo del país, como es en la educación, en el aspecto laboral y económico, parece haber una brecha que clama la inclusión de todas las mexicanas, para poder decidir informada y libremente en las próximas elecciones tan competidas.

Otros factores a considerar en la integración de las mujeres en el ejercicio de la política, que ha tenido un avance, pero que todavía no es proporcional a la cantidad de habitantes que somos, ya que representamos poco más de la mitad, ni tampoco a la preparación y liderazgo que muchas manifiestan, en donde no existen las mismas oportunidades.

El hecho de que desde 1982 solo ha habido 6 mujeres candidatas a la presidencia, que han tenido bajos porcentajes de votación y solo una de partido grande. Así como desde hace 32 años, ha habido 29 secretarias de estado, cuando en cada sexenio son 24. Igualmente han sido 6 gobernadoras y 6 dirigentes de partidos, son ejemplos escasos de participación.

Actualmente con la candidatura “independiente” de Margarita Zavala García, ex primera dama del país, que más parece un capricho de una abogada y ama de casa, con sueños altivos. ¿Porque, a qué mujer que milita en la política no le gustaría estar en las boletas como candidata a la presidencia y que su marido, ex mandatario, se lo cumpla?

Existe también la discriminación y barreras para que las mujeres en la política puedan escalar puestos de importancia, han sido relegadas por sus propios partidos, han sido acosadas pidiéndoles favores especiales. Aunque en el mundo existan ejemplos de primeras ministros exitosas, como Ángela Merker de Alemania y Teresa May de Inglaterra.

En México como en otros países, Italia y Francia han tenido que establecer por ley la paridad de género en el Congreso y para los partidos políticos, pareciera que nos conformamos con lo que no son fruto de merecimientos en base al esfuerzo, a la preparación, a la militancia.

En estas campañas, lo poco que están ofreciendo algunos candidatos, es la dádiva de una pequeña mensualidad a las amas de casa, como reconocimiento a su labor, pero más bien es un gancho para conseguir votos, porque hay quienes lo comprometen por su pobreza.

Algunos también han establecido promesas para resolver problemas graves como el feminicidio, la violencia y acoso a las mujeres, igualar los salarios con los hombres, pero no se ha explicado cómo se solucionarán estos problemas.

Las encuestas siguen, las campañas, los debates, pero lo que queremos saber las mexicanas es, cuando los políticos nos considerarán ciudadanas dignas y más interesadas en la política, para poder decidir con responsabilidad quienes serán los gobernantes.