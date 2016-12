Garra de León

:Y ante la serie de manifestaciones que ha generado un proyecto de la obra en la calle Aldama en San Miguel de Allende ayer se confirmó por parte de las autoridades municipales que esto es solo ruido que se está generando, ya que el proyecto en algún momento se pensó pero no se aterrizó como tal.

:Si bien el tema ha generado ruido en las diferentes redes sociales e incluso se compuso una canción ironizando el proyecto y rechazándolo completamente también en redes sociales el alcalde Ricardo Villarreal García ya informó que en el momento que dicho proyecto se autorice por parte de todas las autoridades involucradas también será presentado a los ciudadanos sanmiguelenses.

:En pocas palabras aseguran que el proyecto en este momento ni siquiera es una realidad por lo que no tiene ni una fecha para su realización. Ya es un caso cerrado. Eso sí, en la administración de Ricardo Villarreal sí se tienen contemplados otros proyectos que beneficiarán a la ciudad como es la obra en el parque Benito Juárez el cual por varias administraciones ni siquiera se le ha dado mantenimiento.

:Por lo pronto, los ciudadanos inconformes están muy activos en la página de Facebook “Salvemos Aldama”, donde insisten en señalar que no solo están preocupados por el destino de dicha calles sino también por las circunstancias que han permitido que otros casos se sigan repitiendo.

:En la queja que hoy tienen los ciudadanos sanmiguelenses las autoridades aseguran que sí se han involucrado en el tema. Que hay apertura y se busca escuchar todas las voces, por el bien del Municipio. Misma apertura que las autoridades piden tengan los ciudadanos inconformes. Por lo que todo lo que se haga será apegado a la ley y con los permisos correspondientes que sean necesarios.

:Y a unos días de concluir el año de plano no llegó el nombramiento del nuevo delegado del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI para Guanajuato. La opinión difiere entre los diferentes liderazgos del partido.

:Hay quienes están a favor del nombramiento de un delegado y confían que sea pronto, reconocen que urge trabajar hacia el interior del partido. Asemejando a un partido de futbol, el delegado vendría hacer la función de árbitro donde principalmente meterá orden en esa línea anda el senador Miguel Ángel Chico y el delegado de Gobernación, Javier Aguirre Vizzuett.

:Pero también hay quienes dicen que no hace falta un representante del CEN en Guanajuato porque las cosas están bien o porque de plano no marcará una diferencia de si las cosas van mal o bien, ahí coinciden el senador Gerardo Sánchez y la diputada federal Bárbara Botello.

:El nombre de Fernando Moreno Peña por cierto ya ni siquiera figura. Ya está completamente descartado desde hace varias semanas. Los grupos opuestos a Gerardo Sánchez, señalan que su error fue vincularse con el Senador. Porque lejos de apostarla a la imparcialidad hubiera llegado a Guanajuato amarrado a un grupo.

:Por lo que hoy piden que el delegado que llegue a Guanajuato sea de mano dura, pero también imparcial y sin compromisos con ningún grupo. Que trabaje en la línea de un piso parejo para los priistas que aspiran a la gubernatura en el 2018. Pero principalmente que logre sentar a los liderazgos de los diferentes grupo y se logre trabajar por el bien del partido.

:Los priistas reconocen que las cosas no están nada bien al interior del partido y urge que se trabaje y se atienda el tema. Si bien no para componer las cosas de la noche a la mañana, sí para ir reestructurando el partido el cual aseguran hoy no tienen un rumbo fijo.

:Por lo pronto hay quien asegura que no pasa de enero que el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, haga el nombramiento de un delegado para Guanajuato pero hasta este momento no hay nombres claros sobre el tintero, habrá que esperar y ver quién puede figurar.