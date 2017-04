Garra de León

:Desde hace un año que se dio a conocer que una banda de roba casas fue detenida cuando intentaban robar un domicilio en la colonia Arbide y es que pese a que se les aseguró armas de fuego, pasamontañas, celulares y cuchillos, fueron liberados por un Juez; empresarios de León no quitan el dedo del renglón y buscan que se analice y se ajuste la ley donde sea necesario.

:En aquella ocasión, don Ricardo Alaniz, presidente de CONCAMÍN Bajío, fue claro y señaló que las leyes beneficiaban más a los delincuentes que a las víctimas. Hoy su percepción no ha cambiado, al contrario se ha agudizado, y hoy engloba en una palabra lo que está ocurriendo, “es una vergüenza”.

:Esto luego de que MILENIO dio a conocer que los cuatro ‘guachicoleros’ detenidos por la Policía Federal entre ellos dos empleados de Pemex, fueron absueltos por un Juez Federal, a esto se suma que dos hombres, presuntos sicarios del Cártel Jalisco Nueva Generación, también fueron liberados y luego aprehendidos por la Procuraduría General de Justicia (PGJE) responsables de un homicidio en Jerécuaro.

:Don Ricardo es un hombre que no se anda por las ramas, sin titubeos, fue claro, “por eso los delincuentes andan en su apogeo”, y es que ridículamente los jueces por un detalle técnico liberan a los criminales en lugar de vincularlos a proceso con prisión preventiva.

:Don Ricardo es claro y no quitará el dedo del renglón por lo que asegura que presionará a una reunión con Raquel Barajas, coordinadora general jurídica de Gobierno del Estado, y con Éctor Jaime Ramírez Barba, el presidente de la Junta de Gobierno y coordinación Política en el Congreso del Estado, para tratar este tema que urge atender en Guanajuato lo cual se ha convertido en un lastre.

:Y a algunos penalistas el tema ya no les sorprende, por el contrario, aseguran que el actuar de los jueces está ‘cantado’, si se trata de casos relacionados al crimen organizado, los liberan; si el delito es menor y no requiere ni siquiera prisión preventiva los vinculan, ¡son bizarros!, en pocas palabras la impunidad en su apogeo.

:Y luego de que ayer en este espacio le platicábamos de la sesión del consejo del Comité Estatal del PAN, dicen que Daniel Campos, director de Desarrollo Humano, hizo un comentario que para muchos fue una ‘puntada’, con la que ni la burla perdona, porque se aventó un rollo en el que al final le pidió austeridad en el ejercicio de recursos del Comité.

:Y pues ¡sopas!, resulta que la respuesta del presidente del partido, Humberto Andrade Quezada, fue que la austeridad es obligada porque no hay recursos en el partido por el tema de las multas que se les han fincado. En este espacio informamos ayer que el sábado en la sesión se tocó el tema de la situación financiera del partido y no es la mejor debido a la herencia de su antecesor Gerardo Trujillo.

:Obvio que el comentario de Daniel Campos le generó ruido al grupo contrario, que cuestiona que se pida austeridad cuando en su dependencia en el Municipio al parecer el término no lo conocen, primero contratando 50 encuestadores con buen sueldo y quizá el trabajo que hagan ni siquiera lo alcancen a ver.

:Y por supuesto que tampoco olvidaron que se pida austeridad cuando la hermana del secretario de Desarrollo Social y Humano, Diego Sinhue Rodríguez, recibió un incremento en su sueldo a finales de marzo al pasar de 48 a 72 mil pesos, pues ¡bendita austeridad a costilla del recurso público!

:Y dicen que la boda de la hija del alcalde de Celaya, Ramón Lemus Muñoz, el fin de semana permitió reunir a varios panistas de todos los grupos, incluso algunos que hace rato no se hacen públicos.

:Ahí dicen estuvo el aspirante a candidatura a la gubernatura, Diego Sinhue Rodríguez, y su “coordinador de campaña”, Rolando Alcántar, pero también ahí estuvo un operador clave pero de Fernando Torres, Juan Manuel Oliva, quien estuvo acompañado del ex alcalde Ismael Pérez Ordaz, Mauricio Usabiaga, la ex alcaldesa Rubí Laura así como empresarios de la zona. Dicen que estaban tan entretenidos en la plática con el ex Gobernador ¿pues de qué estarían platicando?, ¿acaso de la fiesta?

:Y quien ya está ausente del municipio es el alcalde Héctor López Santillana, como es costumbre en todas las administraciones los políticos en estas fechas se toman algunos días, lo cual no es bien visto por la oposición. Por lo pronto, los priistas ya salieron a criticar el hecho aquí aplica la de “quien esté libre de pecado que arroje la primera piedra”.