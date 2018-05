Garra de León

:Diego Sinhue Rodríguez candidato de la coalición “Por Guanajuato al Frente”, fue el que llegó bien arropado por los liderazgos del blanquiazul, al primer debate que organizó el IEEG ahí estuvo el secretario general del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, Marcelo Torres Cofiño; Luis Felipe Bravo Mena, su coordinador de campaña, y el jefe estatal Humberto Andrade Quezada. El resto de los liderazgos de la coalición estuvieron presentes entre los invitados.

:Y muchos son los ajustes que tendrá que hacer para el segundo debate que organice el IEEG e incluso en otros que participará. Aún se puede ver su nerviosismo que se traduce al hablar de manera pausada e incluso trabarse con las palabras o de plano tan rápido que no se entiende. Mencionó las propuestas que ha dado en campaña, respondió a un par de ataques que le hicieron pero quedó a deber, pese a estar estudiando desde el año pasado le falta su dominio en público.

:Si bien Gerardo García se le nota a leguas que se puso a estudiar en serio, de plano si no lee se queda desarmado, tuvo que apoyarse incluso en sus apuntes al hacer los ataques y en el momento que Diego Sinhue le reviró que los gobiernos panistas han sido misóginos y les ha valido madre la protección a la mujer, con una frase de que no vive en Guanajuato sino en Querétaro, el priista se quedó mudo, ahí sí le faltaron pantalones.

:El que demostró que su experiencia en política y en el dominio frente a las cámaras fue Ricardo Sheffield, se siguió en la línea que ha mostrado en su campaña, atacar al gobierno de Miguel Márquez y señalar en qué, según él, se han equivocado; sus muecas, señas a las intervenciones de Diego fueron exageradas al grado de caer en un chistorete.

:El que no se enganchó pero sí dio de repente sus golpes bajos, fue Felipe Arturo Camarena, su línea fueron las propuestas, un candidato seguro y que mostró control, natural y sin poses vamos a ver cuánto le beneficia su participación, en una campaña que no ha repuntando como ellos esperaban. Por cierto, la maestra Bertha Solórzano mostró un par de propuestas sobrias pero no son suficientes para llevarla al escenario para dar la pelea.

:Por cierto, Gerardo Sánchez García llegó acompañado de su esposa y en el recinto se encontraba su equipo más cercano Marcelino Bravo, José Huerta, Celeste Gómez y Armando Uribe; por cierto si por algo se distinguen los priistas es por el alboroto que ocasionan y ayer no fue la excepción un grupo de gente se apostó afuera del edificio del IEEG con todo y banda echando porras.

:Mientras que Ricardo Sheffield Padilla fue acompañado también de su esposa Renata Arévalo, y se rumoró la posible visita de Miguel Torruco Marqués, empresario, ex presidente nacional de Morena, ex secretario de Turismo de Miguel Ángel Mancera e incluso si Andrés Manuel López Obrador gana las elecciones del primero de julio sería el secretario de Turismo nacional, también fue invitado especial, horas antes lo acompañó en San Miguel de Allende.

:En este agarre político que se da en diferentes escenarios, el que no se anduvo con rodeos y se fue dura y a la cabeza a los dirigentes de MORENA en Guanajuato, fue el diputado sin partido, David Alejandro Landeros Torres quien acusó a su ex partido lea bien: de imposiciones, falsificación de documentos, obstrucción y hasta aves de rapiña.

:Y es que no solo en el PRI se cuecen habas, resulta que otro partido que trae también serias diferencias es Morena, por un lado el grupo encabezado por el presidente Ernesto Prieto quienes no quieren ni de chiste a Antares Vázquez y obvio a su hermana Talía quienes se codean nada más y nada menos que con Andrés Manuel, y vaya que se han hecho escuchar, nada más Ricardo Sheffield Padilla es candidato por ellas.

:El que anduvo en León fue el ex director de la ENES, hoy secretario de Atención a la comunidad universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Javier de la Fuente, quien recibió un reconocimiento por los estudiantes y las autoridades y como es su estilo cuando se le preguntó por un par de cosas respondió sin tapujos y de manera crítica.

:Y es que cuando se le preguntó sobre la propuesta que ha hecho el panista Diego Sinhue Rodríguez Vallejo de militarizar la educación respondió sin titubear, “la militarización no abona nada”, “Son remedios de algo que no necesariamente funcionan, si no tienes oportunidad para estudiar, transitar, trabajar, difícilmente te vas a sumar a un proyecto de estado, municipio o de país, yo creo que gira por otros lados, no estoy a favor de militarizar nada”, y vaya que lo comenta alguien con la experiencia y una muy pero muy amplia trayectoria en el tema educativo.