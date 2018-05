Garra de León

:La decisión de Margarita Zavala de bajarse de la contienda por la Presidencia de la República, le cayó de sorpresa a su equipo en Guanajuato quienes no lo sabían. Un equipo que estuvo acompañándola desde el inicio, sin importar que muchos de ellos fueran panistas y otros que han ocupado un cargo importante en otras trincheras.

:Habrá que ver si los que son panistas cerrarán filas con el candidato Ricardo Anaya o de plano se mueven apoyar a otro candidato. Uno de esos casos es el ex alcalde de Irapuato, Sixto Zetina, quien fue incondicional de la esposa del ex presidente Felipe Calderón desde un inicio, en precampaña, cuando renunció al partido y cuando se lanzó como independiente.

:Sixto ha dicho que seguirá siendo panista pero no ha dejado claro ahora a quién apoyará. Lo único claro es que no le abonará al trabajo con José Antonio Meade como ya lo hizo el también panista Javier Usabiaga y que lo hizo público en Celaya; dicen que tampoco simpatiza con Jaime Rodríguez pues el único que queda en la lista es Andrés Manuel López Obrador, quien nadie dice si va con él pero tampoco confirman que no.

:Lo único que sí hizo público el ex alcalde fue el siguiente mensaje en su cuenta de Twitter: “Estuve desde antes de iniciar y me quedé hasta el final porque nunca dejo aquello en lo que creo. Gracias Margarita Zavala por el apoyo durante estos 13 años de conocernos, mi gratitud y afecto siempre. Seguiremos continuando”.

:Otro guanajuatense que también hizo público su apoyo a Margarita Zavala fue el doctor José Ángel Córdova Villalobos, quien fue funcionario federal con Felipe Calderón, se había mantenido muy al margen del escenario público y reapareció justo para apoyar a Margarita como candidata independiente. Si alguien conoce cómo se maneja la política al revés y al derecho es el ex secretario de Salud federal.

:José Ángel Córdova tampoco conocía la decisión de la ex candidata independiente. Es una persona seria, con experiencia y que incluso el resto de los candidatos presidenciales más de alguno se vería favorecido con su trabajo. Actualmente le ha destinado la mayor parte de su tiempo a su profesión por lo que queda en el aire si lo veremos en algún otro equipo.

:En el descarte muy seguramente está el PAN, también conoce a los priistas no hay que olvidar que fue su candidato y abanderado a la alcaldía de León donde no le favoreció el voto hace tres años; solo el Doctor sabe si querrá sumarse a Jaime Rodríguez, el otro independiente, aunque es más que claro que no va con esa ideología que el ex gobernador trae, y la última opción es Andrés Manuel López Obrador.

:Anótele mañana en el primer debate de los candidatos a la gubernatura de Guanajuato que organiza el Instituto Estatal Electoral de Guanajuato (IEEG), en el acomodo de los candidatos la ubicación será de la siguiente manera, de izquierda a derecha primero estará el priista Gerardo Sánchez, luego la maestra Bertha Solórzano, a un lado Diego Sinhue Rodríguez Vallejo y le seguirá su ex compañero de partido, Ricardo Sheffield Padilla, y al final el del Verde, Felipe Arturo Camarena.

:La que tendrá que mostrar garra es la maestra Bertha Solórzano que abandera Nueva Alianza porque le tocará abrir el primer, tercero y cuarto bloque en el debate; mientras el panista y candidato de la coalición “Por Guanajuato al Frente”, abre el segundo; y el Ricardo Sheffield de la coalición “Juntos Haremos Historia”, inicia las conclusiones. Esa fue la suerte que corrieron en los sorteos.

:Y el que anda nervioso por este primer debate es el consejero electoral, Antonio Ortiz Hernández, que preside la comisión que organiza el evento que moderarán el ex jefe del Instituto Federal Electoral, Ricardo Valdez Zurita, y la periodista Elisa Alanís. Puede ser un gran éxito o una gran pifia, pero ya se verá, o al menos eso esperan los integrantes del Consejo, porque no hay que olvidar que también hay futbol.

:Los que andan de plácemes son los integrantes de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado que se fueron a sesionar a San Miguel de Allende, para darle el toque de distinción al anuncio de que son la mejor Cámara de Diputados del país, al menos en el tema de accesibilidad. Es el mejor promedio en materia de Parlamento Abierto, en la evaluación que hace el Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO).