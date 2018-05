Garra de León

:Con la visita tipo doctor que hizo José Antonio Meade a Guanajuato, tuvieron que alinearse los indisciplinados. Primero Gerardo Sánchez corrió con la cortesía de recibirlo en el aeropuerto y de ahí acompañarlo a los municipios donde había agenda, en las fotos posaron juntos y hasta el aspirante a Gobernador manejó la camioneta para “guardar las apariencias de lo bien que se llevan”.

:Imagínese a los indisciplinados e inconformes que no les quedó de otra que hacer campaña por primera vez juntos en Irapuato, por un lado la dama de hierro, Yulma Rocha, y por el otro Gerardo Sánchez ¡clarooo! Y el Presidenciable. Y es que los equipos de uno y de otro casi juraban que no se les iba a ver juntos. El aplausómetro se lo llevó Yulma, luego Meade y al final don Gerardo.

:Yulma y Gerardo son como el agua y el aceite. La primera no tuvo otro remedio que aparecer en las fotos por órdenes de la dirigencia nacional, cuando destaparon a Gerardo candidato y el segundo no se metía en ese territorio para evitar los desaires. Al grado que a 15 días de haber arrancado las campañas a las alcaldías no se había parado en territorio fresero pero ni de broma.

:Ya en la realidad cada uno en sus cuentas personales de Twitter, ni Gerardo mencionó a Yulma y la aspirante a la alcaldía ni de chiste mencionó a Gerardo, eso sí ambos le echaron porras al candidato presidencial y nada más. Así o más claro que las diferencias al interior del tricolor continúan.

:El aspirante a diputado local al cuarto distrito, Juan Carlos Romero Hicks, denunció que en la Capital se repartieron “certificados de compromiso” de José Antonio Meade, con el que se pretende comprar el voto. Por cierto recordó que hace seis años fue Monex y ahora es un escrito denominado “Avanzar Contigo”.

:Y que el documento lleva la firma del candidato presidencial y a su vez los ciudadanos deben de proporcionar toda su información, por lo que el panista advierte que es un instrumento de manipulación. Pero eso no es todo hasta la redacción de MILENIO llegaron fotografías donde supuestamente priistas entregaron un billete de 500 pesos y enrollado con un papel blanco y el logo del tricolor, esto según a las personas de Las Joyas para que acudieran al evento de Meade.

:En la foto se puede ver el billete de 500 pesos y los colores del PRI, ¿realidad o guerra sucia?, por cierto en su paso por Las Joyas, el principal botín político en León porque representa más de 60 mil votos, hubo de todo, desde los apoyos al presidenciable, porras, aplausos, hasta los reclamos en mantas “¿por qué no te acordaste de La Joya cuando estuviste en Sedesol?”

:Y en ese evento las que echaron chispas fueron la diputada federal Bárbara Botello y la candidata al Senado, Azul Etcheverry, la primera ovacionada por el presidenciable por su logros en Las Joyas imagínese cómo se puso la aspirante al Senado. Si bien al término del protocolo subieron al escenario primero los candidatos para la foto y bla, bla, después se le invitó a Botello quien saludó de beso a todos menos ¡a quien usted se imagina!

:Ahora el presidenciable que toca tierra guanajuatenses es Andrés Manuel López Obrador, a diferencia de Meade no viene de pisa y corre, estará en el terruño dos días. Hoy por lo pronto a las 4 de la tarde estará encabezando el primer mitin en el municipio de San Luis de la Paz y a las 6:30 se tiene programado encabece un evento en San Miguel de Allende. Mientras que mañana también tiene agenda en el estado y estará visitando Acámbaro, Salamanca y Celaya.

:El viernes en su estancia en Puebla condenó el homicidio de José Remedios, candidato a la alcaldía de Apaseo El Alto y abanderado de Morena, demandó justicia y condenó la ola de violencia en el país, ahora en su visita a Guanajuato, no cabe duda que el tema de su discurso será el de la inseguridad más recio que otras veces.

:Por cierto, Andrés Manuel López Obrador ya le informó a su grupo más cercano que quiere cerrar su campaña presidencial en el estado; por lo que ya se trabaja en los detalles para que el cierre sea en el bastión panista y donde la izquierda quiere ganar posiciones. La sede y hora están por definirse, no hay que olvidar que su arranque lo hizo en León junto a Antares Vázquez, entonces precandidata a la gubernatura.