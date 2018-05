Garra de León

:Luis Ernesto Ayala Torres se lo dejó bien claro a su equipo, previo a asumir el interinato, meter orden en la administración y lo está haciendo, por la simple y sencilla razón que tiene experiencia y conoce a la perfección el trabajo que tiene que hacer y de donde no quitará el dedo del renglón es en el tema de seguridad.

:Si bien siempre actúa públicamente dentro de lo que es lo políticamente correcto, en lo privado quienes conocen a Luis Ernesto Ayala saben que es recio, habla fuerte y manotea si es necesario, y el motivo por lo que llamó ayer a los mandos policíacos lo ameritó. Dejó bien claro que no se van a tolerar hechos delincuenciales donde los elementos participen, por lo que primero se irán los malos elementos y se aplicará todo el peso de la ley.

:Ya se lo adelantábamos en este espacio sobre esta encerrona y es que no solo está en riesgo el trabajo de los malos elementos incluso del mismo secretario de Seguridad, Luis Enrique Saldaña, además del director de la Policía, José Carlos Ramos Ramos quienes tendrán que apretar para evitar indisciplinas.

:El primero ya ha estado en un par de ocasiones en la cuerda floja y el segundo conoce a la perfección la corporación y por cierto desde que llegó se ha mantenido al margen de los reflectores y dedicado a la operación. La evaluación que sin duda Luis Ernesto está realizando de la administración municipal será fundamental para Héctor López que si es favorecido por el voto podrá definir quién continúa y quién se va, no solo en el tema de seguridad, sino en todas.

:Como aspirante a la alcaldía de León en el 2009, Ricardo Sheffield le tundió a las administraciones municipales panistas y hoy desde otra trinchera sigue siendo la piedra incómoda en el zapato de muchos, al fin es su estilo. Si en su momento destapó cloacas en León vamos a ver ahora como oposición qué destapa en el estado.

:Sheffield hasta hoy es el candidato que le ha puesto sabor a la contienda por la gubernatura y ayer no fue la excepción al denominar la “Familia Feliz” a la familia del candidato panista Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, denunció que presuntamente la familia del panista que vive del erario público cobran al mes en suma poco más de medio millón de pesos. Aunque la información no es del todo precisa.

:Como árbol genealógico enumeró a cada uno de los supuestos familiares del candidato empezando por su papá Javier Rodríguez, sin embargo en este espacio desde el 28 de marzo le informamos que le anunció a su círculo más cercano la separación del cargo como director general del Instituto de Seguridad en la Tenencia de la Tierra y en abril le dimos a conocer que como encargado de despacho estaba Jesús Vázquez Reina y aún continúa en el cargo.

:En la rueda de prensa donde el abanderado de Morena dio a conocer a la supuesta familia del candidato panista ubican a dos tías, dos tíos todos paternos; reportan a tres hermanos empleados de Gobierno del Estado y a su hermana actual funcionaria municipal y también le sacaron a tres primas de las cuales dos trabajan para el estado y una para Congreso del Estado.

:El ex panista logró meter jiribilla al grado que el equipo de campaña de Diego mandó un posicionamiento respecto a este tema señalando que la información que proporcionó es falsa y además añeja, “falsa porque de las personas que menciona, 5 no son familiares del Candidato. Otros más ya no trabajan en el Gobierno del Estado. Y sólo dos laboran por méritos propios: ambos antes de que Diego Sinhue llegara como funcionario estatal”.

:Además en la respuesta que firmada por Juan Aguilera Cid, coordinador General de Comunicación Social de la Campaña de la Coalición Por Guanajuato Al Frente, se calificó como “oportunismo político para ver si con golpes mediáticos levanta su campaña a cambio de ensuciar a otros”, la información que vertió por la mañana Ricardo Sheffield.

:Cotejando nombre por nombre el equipo de Diego Sinhue asegura que le inventaron una tía, un tío, dos primas y hasta ¡un hermano!; mientras que el tío de nombre Gildardo ya ni siquiera es empleado de Gobierno y Mauricio, su hermano, renunció a su puesto en julio del año pasado. Así es que de los 12 que mencionaron solo quedan 4, de los cuales 2 trabajan en el municipio de León, uno en el estado y otro en el Congreso.