Garra de León

:En la primera mesa de diálogo que estaremos realizando como empresa con los candidatos que aspiran llegar a la gubernatura en Guanajuato denominada, “Encuentro Con”, el primero que participó fue el panista Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, quien se abrió y dejó claro un par de cosas, para quienes duden si gobernará él o su papá en caso de favorecerle el voto, dijo que “será él” y eso no le deberá quedar ninguna duda, como de repente se escucha en los pasillos.

:Pero también otro tema que tendrá que atorarle es a la postura en algunos temas polémicos como el del aborto, él ya se pronunció a favor de la vida sin titubeo y no hay marcha atrás, pese a que vaya como abanderado de un partido de izquierda como el PRD el cual presentó una iniciativa para legalizar el aborto y es que justo estos serán algunos de los temas que les meterá ruido por las ideologías políticas.

:Encuentros Con, se transmitió en el espacio de Cambios, donde también se le preguntó su relación con Rafael “El Gallo” Barba y dijo que solo lo vio por casualidad en una fiesta ¿será?, el empresario hoy es señalado como un mecenas en Guanajuato que ha sido presuntamente favorecido con varios contratos, los cuales no han sido aún comprobados, pero eso sí el panista dijo que de ser Gobernador no permitirá ningún acto de corrupción y tampoco dejará pasar un solo caso así se trate del mismo Miguel Márquez Márquez.

:El tema es que en campaña pueden decir mucho y lo interesante será ver su postura cuando sucedan las cosas si queda al frente del Ejecutivo en el estado, a final de cuentas hoy Diego está donde está por Miguel Márquez del cual en su momento tendrá que deslindarse como lo hizo Márquez con Juan Manuel Oliva, por lo pronto mete las manos al fuego por él calificándolo como un “hombre honesto y transparente”.

:Una frase que identificó a Márquez fue aquella de “más PAN y menos yunque”, cuando integró su gabinete inicialmente pero a lo largo de su administración se vio colarse a varios cargos a varios panistas identificados en este grupo; para Diego dice que esto es una leyenda más y algo así que no le quita el sueño incluso aseguró que no necesitó la bendición de este grupo de ultraderecha para ser candidato. El Yunque existe y de eso no hay la menor duda ¿le pasarán factura?

:El próximo domingo se transmitirá el “Encuentro con” el priista Gerardo Sánchez García, en la agenda también está confirmado Ricardo Sheffield Padilla, Felipe Arturo Camarena, así como la maestra Berta Solórzano, en la mesa participan especialistas como el ex secretario federal José Ángel Córdova Villalobos y el ex procurador Juan Miguel Alcántara Soria.

:Para algunos liderazgos locales, el reforzamiento a las campañas federales y el tratar de asegurar la permanencia del PRI en la cúpula del poder, llegan tarde porque en el caso de Guanajuato, los priistas no están arriba sino abajo y con el riesgo de descender todavía más.

:Eduardo Amerena Minvielle, abogado de la diputada federal, Bárbara Botello Santibáñez, quiso minimizar los cargos de peculado por “el escandaloso monto de 50 mil dólares”, alrededor de un millón de pesos, que data de 2015, porque han pasado dos años, casi tres y no han citado a la legisladora para informarle de qué se le acusa.

:Dijo que desde noviembre están tratando de entregar su comparecencia y no los dejan, porque no hay voluntad para recibirla, por lo pronto anticipó que seguirá luchando por obtener el amparo para su clienta.

:Los que ya pecaron de confiados, son los candidatos a diputados federales por los partidos políticos y coaliciones en el IV distrito, que nomás no se han dejado ver, con excepción de Juan Carlos Romero Hicks, quien ha tenido mucha actividad en la capital y aunque menos, también, el priista Ángel Zamora. El distrito está integrado además por Ocampo, San Felipe y San Diego de la Unión.

:En contraste los que andan desatados son los candidatos a la presidencia municipal de Guanajuato, principalmente del PAN, Alejandro Navarro; del PRD, Paloma Robles; del PRI, Ruth Lugo y Roberto Loya de Morena, aunque suplen la escasez de propuestas, con saludos y promesas de que las cosas cambiarán en la ciudad.